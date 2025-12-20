Người mẹ sinh con sau khi trị u xơ không cần dao kéo

Chị Huyền Trang, 30 tuổi, sinh bé trai nặng 3,4 kg khỏe mạnh vào cuối tháng 11 sau khi khối u xơ tử cung được tiêu nhỏ nhờ công nghệ sóng siêu âm hội tụ, thay vì phẫu thuật cắt bỏ.

Sáng 18/12, tại Hà Nội, vợ chồng chị Trang (Ninh Bình) đưa con trai gần một tháng tuổi đến dự lễ công bố "Em bé US-HIFU đầu tiên tại Việt Nam chào đời". Đây là trường hợp đầu tiên trong nước sinh con thành công sau khi điều trị u xơ bằng kỹ thuật US-HIFU (sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm), theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam.

Vợ chồng chị Trang đưa con đến chương trình. Ảnh: Thuận Nguyễn

Trước khi đón nhận tin vui này, chị Trang từng trải qua nỗi đau sảy thai ở tuần thứ 20. Các bác sĩ chẩn đoán chị mắc đa u xơ tử cung, khối lớn nhất kích thước gần 5 cm. Bệnh lý này không chỉ gây đau đớn, rong kinh kéo dài mà còn là nguyên nhân trực tiếp khiến chị khó giữ thai.

Với quyết tâm bảo toàn tử cung để làm mẹ, tháng 11/2023, chị tìm đến GS Tiến để điều trị bằng phương pháp US-HIFU. Chỉ một ngày sau can thiệp, bệnh nhân đi lại, sinh hoạt bình thường và xuất viện. Kết quả tái khám sau một tháng cho thấy khối u giảm từ 5 cm xuống còn 2 cm.

Ba tháng sau điều trị, chị Trang mang thai tự nhiên. Trong suốt thai kỳ, thai nhi phát triển ổn định song hành với việc khối u tiếp tục thu nhỏ. Đến tuần thai thứ 38, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã mổ lấy thai, đón bé trai 3,4 kg chào đời an toàn.

Đánh giá về ca lâm sàng này, GS Tiến nhận định đây là minh chứng cho thấy y học hiện đại đã mở ra cơ hội làm mẹ cho nhiều phụ nữ đối diện nguy cơ vô sinh do u xơ hay lạc nội mạc tử cung. US-HIFU sử dụng sóng siêu âm hội tụ vào đúng điểm mô bệnh, tạo nhiệt độ 65-100 độ C trong một giây. Quá trình này gây hoại tử và tiêu hủy mô đích mà không làm tổn thương các vùng lành xung quanh.

Kỹ thuật này được Bộ Y tế cấp phép triển khai tại Hà Nội từ cuối năm 2023. Tại sự kiện, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị nhân rộng kỹ thuật US-HIFU trên toàn quốc nhằm giúp người dân tiếp cận phương pháp điều trị chất lượng cao ngay trong nước. Hiện công nghệ này đã áp dụng tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lê Nga