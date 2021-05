Người mẹ ôm xác con nằm ở đường tàu bị bắt

Nghệ AnĐỗ Thị Thoa, 34 tuổi, bị cáo buộc sát hại con gái 6 tuổi, ôm thi thể nằm trên đường sắt đợi tàu đi qua.

Thoa, trú huyện Hưng Nguyên bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Giết người, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, ngày 18/5.

Thoa lập gia đình, có con gái 6 tuổi. Gần đây, cuộc sống gia đình nhiều trắc trở. Theo lời khai, do quẫn bách, sáng 8/5 Thoa sát hại con gái 6 tuổi, đưa thi thể tới đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên).

Hơn 5h cùng ngày, người mẹ trẻ ôm con nằm dọc đường tàu, song tàu hàng chạy Nam Bắc đã kịp phanh. Lúc tàu dừng, Thoa chui ra khỏi gầm tàu, vùng chạy trăm mét tới cánh đồng hoang thì kiệt sức. Một số người đã đưa Thoa tới cơ sở y tế cấp cứu.

"Sắp tới, cơ quan điều tra sẽ giám định sức khỏe của bị can để có thêm căn cứ xử lý vụ án", cán bộ điều tra, nói.

Đoạn đường sắt nơi tàu dừng sáng 8/5. Ảnh: CTV

Trước đó, sáng 8/5 tàu hàng AH2 chạy tới địa phận huyện Hưng Nguyên, lái tàu Vũ Văn Hải phát hiện phía trước khoảng 200 m có hai người nằm dọc đường ray.

Anh Hải vội kéo phanh để tàu dừng khẩn cấp. Khi tàu dừng hẳn, anh thấy một phụ nữ bế theo em bé từ gầm tàu chạy ra cánh đồng.

Phương Linh