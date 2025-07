Người mẹ hoang báo bị cướp vào nhà trói, lấy 300 triệu đồng

TP HCMNgười phụ nữ 65 tuổi trình báo bị tên cướp xộc vào nhà trói tay, bôi bột ớt, lấy đi 300 triệu đồng nhưng cảnh sát xác định đây chỉ là màn kịch.

Ngày 11/7, Công an phường Tân Mỹ lập hồ sơ xử lý người phụ nữ về hành vi báo tin không đúng sự thật đến cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 7/7, anh Huy (41 tuổi) không liên lạc được với mẹ ruột 65 tuổi nên đến nhà bà trong con hẻm ở đường Nguyễn Thị Thập kiểm tra. Tại đây, anh phát hiện mẹ nằm trên nền nhà, tay bị quấn băng keo, miệng bị dán kín, mặt vương đầy bột ớt.

Sau khi được con "giải cứu", người mẹ kể rằng, khi vừa về nhà thì bị một nam thanh niên lạ mặt khống chế, trói tay và cướp đi 300 triệu đồng - khoản tiền bà vừa nhận đặt cọc bán nhà. Ngoài ra, trong nhà không bị mất tài sản nào khác.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát trích xuất camera, xác định chiều hôm đó người phụ nữ này tự mở cửa vào nhà, sau đó nhiều lần ra vào, lấy đồ từ cốp xe. Hơn một tiếng sau, bà này ra đẩy xe vào trong. Trong khoảng thời gian này không có ai khả nghi xuất hiện.

Làm việc với cảnh sát, người phụ nữ khai đang mang nợ khoảng 700 triệu đồng của nhiều người, nên đã dàn dựng tạo hiện trường bị cướp để tránh bị các chủ nợ đòi tiền.

Liên quan đến việc báo án giả khác, hôm 3/7 Đồn Công an Khu Công Nghiệp Kim Huy (phường Bình Dương) đã phạt hành chính Đặng Thị Tuyết Nhi (28 tuổi) từ 2-3 triệu đồng.

Trước đó, Nhi đến công an trình báo khi đi trên đường D1 (Khu công nghiệp Kim Huy) thì bị 2 thanh niên đi Exciter chặn đường, cướp xe máy, điện thoại iPhone 15, tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Đồn công an Khu công nghiệp trích xuất camera trên nhiều tuyến đường, lấy lời khai các nhân chứng, khẳng định không có vụ cướp.

Quá trình làm việc, Nhi thừa nhận đã tự mang xe và điện thoại đi bán lấy tổng cộng 37 triệu đồng. Sợ bị chồng mắng, chị này nghĩ ra cách báo tin không đúng sự thật đến cơ quan chức năng.

Báo tin giả có thể bị phạt đến 7 năm tù

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, thời gian gần đây tình trạng báo tin giả về tội phạm, sự cố, tai nạn... đang gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan chức năng và trật tự xã hội. Đây là hành vi gây rối trật tự công cộng, làm lãng phí lực lượng và nguồn lực xã hội, làm suy giảm niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền.

"Việc cố ý cung cấp thông tin sai sự thật về vụ án, vụ việc đến cơ quan chức năng có thể bị xử phạt hành chính từ 2-15 triệu đồng, nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù đến 7 năm tùy mức độ nghiêm trọng", cơ quan điều tra khuyến cáo.

