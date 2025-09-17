Người mẹ bỏ rơi con 3 tuổi khiến bé tử vong

Tây NinhTrần Thị Hồng Nhung cùng người tình bị cáo buộc giữa đêm bỏ con trai 3 tuổi trước cửa mái ấm tình thương rồi bỏ đi khiến bé ngã xuống mương nước tử vong.

Ngày 17/9, Nhung (26 tuổi) cùng người tình Nguyễn Vũ An (28 tuổi) bị TAND khu vực 3 tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và 2 năm 6 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Theo HĐXX, Nhung và Tuấn hoàn toàn nhận thức được việc bỏ con trai trong điều kiện không có người chăm sóc và thời tiết ban đêm là có thể tử vong. Hành vi của hai bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng của bé trai nên phải xử lý nghiêm.

Trần Thị Hồng Nhung và Nguyễn Vũ An tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Nhung đã có chồng và hai con, trong đó con trai út 3 tuổi. Về sau, cô mang con trai nhỏ về xã Đức Hòa Hạ (Đức Hòa, Long An cũ) để làm công nhân, thuê trọ cùng Nguyễn Vũ An. Hằng ngày, Nhung gửi bé tại một trường mầm non tư nhân gần chỗ làm, chiều đến đón về.

Chiều 27/10/2024, không muốn nuôi con nữa, Nhung dẫn bé đến trung tâm mua sắm gần nhà trọ rồi lén bỏ rơi, sau đó quay về. Bé được người dân phát hiện, trình báo công an và bàn giao lại cho Nhung.

Hai ngày sau, trường mầm non thông báo ngừng nhận giữ bé. Tối cùng ngày, trong bữa cơm, con trai quấy khóc, Nhung cho rằng mình không còn khả năng chăm sóc nên bàn với An tìm cách gửi con. Ban đầu An định giao bé cho dì nuôi, song Nhung quyết định đưa đến mái ấm tình thương dành cho trẻ mồ côi.

Khoảng 22h, cả hai chuẩn bị 4 bộ quần áo, 2 lốc sữa, tã, rồi dùng xe máy chở bé đến mái ấm ở xã Hòa Khánh. Lợi dụng trời tối, Nhung bế con đặt trước cổng cùng túi đồ, sau đó cả hai chạy xe về trọ ngủ, sáng hôm sau đi làm như thường.

Bị bỏ lại, bé trai khóc chạy theo mẹ khoảng 150 m thì rơi xuống mương nước. Hai ngày sau, thi thể em được người dân phát hiện.

Biết tin con tử vong, Nhung và An đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi.

Nam An