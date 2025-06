Người mẹ bị lừa 2,7 tỷ đồng khi đăng ký trại hè cho con

Quảng NgãiThấy quảng cáo chương trình "trại hè quân đội", người phụ nữ nhấn vào tìm hiểu để đăng ký cho con, nhưng bị dụ mua hàng để nhận thưởng, mất 2,7 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nhận được đơn trình báo của nguời phụ nữ ở huyện Tư Nghĩa, về việc bị lừa tiền khi đăng ký cho con tham gia trại hè từ một quảng cáo trên Facebook.

Nhiều kẻ mạo danh lực lượng vũ trang, chạy quảng cáo trại hè để lừa đảo. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo trình báo, sau khi nhấn vào quảng cáo, chị nhận được thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức và quyết định đăng ký cho con. Sau đó, một người tự xưng là nhân viên của đơn vị tổ chức đã liên hệ, mời chị mua sản phẩm có thưởng từ nhà tài trợ.

Ban đầu, chị được hướng dẫn mua hàng với số tiền nhỏ, sau đó được hoàn lại toàn bộ số tiền cùng tiền thưởng như cam kết. Thấy giao dịch suôn sẻ, chị tiếp tục thực hiện các "nhiệm vụ" với số tiền lớn hơn. Khi số tiền đầu tư tăng cao, kẻ lừa đảo bắt đầu viện lý do chị đã "làm sai hướng dẫn" để từ chối hoàn tiền, đồng thời yêu cầu chị chuyển thêm tiền để gỡ lỗi và rút thưởng.

Mong muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra, chị tiếp tục chuyển khoản. Đến khi rút sạch 2,7 tỷ đồng trong tài khoản của người phụ nữ, kẻ lừa đảo cắt liên lạc.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tìm cho con các khóa học hè để rèn kỹ năng, trải nghiệm, nhiều kẻ mạo danh Học kỳ Công an, Trại hè Quân đội để chiếm đoạt tài sản của phụ huynh. "Tỉnh hiện không có chương trình nào như vậy trong năm nay. Người dân cần cảnh giác việc mạo danh và cần kiểm tra thông tin từ những trang uy tín", Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo.

Trước đó, đầu tháng 6, một phụ nữ ở TP HCM cũng bị lừa gần 4 tỷ đồng khi đăng ký lớp bóng rổ cho con qua nhóm Facebook. Sau khi chuyển khoản đăng ký học bổng, chị liên tiếp bị dụ nạp tiền với lý do "thiếu thao tác" và "chưa đủ điều kiện". Sau khi các tổng đài tư vấn ngừng liên lạc, chị mới biết mình bị lừa.

Công an TP HCM cho biết, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý lo cho con cái và sự cả tin của phụ huynh. Người dân tuyệt đối không nên chuyển tiền qua mạng xã hội hay ứng dụng lạ nếu chưa xác minh rõ ràng thông tin người nhận.

Phạm Linh