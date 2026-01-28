Người mẹ bất lực nhìn ba con thiệt mạng dưới ao băng

MỹBa bé trai kẹt dưới ao băng ở bang Texas, người mẹ cố gắng giải cứu nhưng không thành công.

Ba anh em trai, độ tuổi 6-9, thiệt mạng hôm 26/1 dưới một ao nước trong khu đất tư nhân ở phía bắc thành phố Bonham, bang Texas của Mỹ. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cả ba đứa trẻ đều được nghỉ học do thời tiết giá lạnh đang bao trùm phần lớn đất nước.

Cheyenne Hangaman, mẹ của ba đứa trẻ, cho biết chị và các con đã ở nhà một người bạn ở bên kia đường, đối diện với ao từ trước đó. Hangaman đã nhiều lần cảnh báo lũ trẻ không đến gần ao, nhưng con gái chị đột ngột chạy tới thông báo rằng các anh trai "đang đuối nước".

Người mẹ 6 con cho biết Howard, đứa nhỏ nhất trong ba anh em, dường như muốn chơi trượt băng trên mặt ao và rơi xuống nước khi lớp băng bị vỡ. Hai người anh là Kaleb và EJ lập tức nhảy xuống để cứu em.

Cái ao, nơi ba con trai của Hangaman thiệt mạng, trong ảnh chụp hôm 27/1. Ảnh: AP

Chị lập tức chạy đến ao để cứu lũ trẻ. "Chúng hét lên cầu cứu mẹ. Tôi phải chứng kiến cảnh lũ trẻ vùng vẫy để ngoi lên khỏi mặt nước để giành giật sự sống", Hangaman nhớ lại.

Người mẹ chạy trên băng để tới chỗ các con, song cũng ngã xuống nước. Hangaman tìm cách kéo từng đứa trẻ lên mặt băng, song lớp băng mỏng liên tục vỡ ra. "Tôi cố đến chỗ từng đứa để giúp chúng, nhưng chỉ một mình tôi không thể cứu tất cả", Hangaman chia sẻ.

Một người đàn ông đến hỗ trợ và ném dây thừng để kéo Hangaman khỏi ao. "Tôi không thể thở hay cử động. Lúc đó tôi biết các con mình đã ra đi rồi và chính bản thân đang phải giành giật mạng sống", người mẹ nói.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp và một người hàng xóm đã đưa hai người anh lên khỏi mặt nước sau đó, trong khi đứa trẻ nhỏ nhất chỉ được phát hiện sau cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Tính đến ngày 27/1, trận bão mùa đông lịch sử đã khiến hơn 40 người thiệt mạng ở Mỹ.

Phạm Giang (Theo AP)