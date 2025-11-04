Người mẹ ba lần mất con vì đuối nước

Quảng Trị11 năm qua, ba đứa con của chị Thơm lần lượt qua đời vì đuối nước. Bi kịch mới nhất ập đến khi bé gái út 11 tuổi bị lũ cuốn hôm 31/10.

Những ngày đầu tháng 11, chị Cao Thị Ngọc Thơm, 40 tuổi, ngồi bất động trước ba di ảnh của các con trong căn nhà nhỏ ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch.

Người con mới nhất ra đi là em Mai Cao Ngọc Hà, 11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Quảng Phương. Khoảng 14h30 ngày 31/10, Hà cùng hai người bạn đi chung xe đạp điện qua đoạn đường sau làng bị ngập nước lũ. Khi nước tràn về chảy xiết, một em trên xe hoảng sợ nhảy xuống, còn Hà và người bạn còn lại cố đi qua.

"Trong tích tắc, nước lũ cuốn trôi cả hai đứa nhỏ", một nhân chứng kể. Người dân gần đó lao đến, cứu được một bé, còn Ngọc Hà bị nước cuốn đi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu Hà chiều 31/10. Ảnh: Quảng Phương

Hàng trăm người đã soi đèn, lội trong dòng nước lạnh tìm kiếm em suốt nhiều giờ. Đến gần 20h, thi thể Hà được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 200 m.

Đang làm phụ hồ ở TP HCM, chị Thơm gục ngã khi nghe tin dữ về con. Chị bay về quê ngay trong đêm, nhưng chỉ kịp nhìn con lần cuối. Chiều 2/11, gia đình đã mai táng cho bé Hà.

Chị Thơm vào Nam làm công nhân, kết hôn với một người đàn ông và có hai con trai. Năm 2013, khi đang mang thai bé Hà, hôn nhân đổ vỡ, chị đưa hai con trai về nhờ ông bà ngoại ở Quảng Trị chăm sóc rồi sinh bé thứ ba.

Bi kịch bắt đầu từ năm 2014, khi người con trai đầu của chị mới 5 tuổi, không may rơi xuống ao gần nhà tử vong.

Hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, chị Thơm phải tiếp tục vào TP HCM làm thuê, chắt chiu tiền gửi về nuôi hai con nhỏ. Đến năm 2022, người con trai thứ hai cũng tử vong do đuối nước.

Ngọc Hà là niềm hy vọng cuối cùng của chị. Mỗi ngày làm phụ hồ, chị kiếm được hơn 300.000 đồng, trừ chi phí, còn lại đều gửi về cho ông bà nuôi cháu ăn học.

"Nhiều lúc tôi đã nghĩ quẩn, muốn chết theo các con", chị Thơm nói. Chị tâm sự, động lực duy nhất để chị sống tiếp là đi làm, kiếm tiền xây một căn nhà nhỏ, làm nơi thờ cúng cho cả ba người con.

Chị Cao Thị Ngọc Thơm. Ảnh: Quảng Phương

Ông Cao Duy Ninh, cha của chị Thơm, cho biết hôm cháu Hà gặp nạn, ông đang ở bệnh viện chăm vợ (bà ngoại cháu) bị ngã gãy tay. "Khi nghe tin cháu bị nước cuốn, tôi như chết lặng. Cầm điện thoại mà không đủ sức bấm số báo cho mẹ nó", ông Ninh kể.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch xã Quảng Trạch, cho biết chính quyền và người dân đều xót xa cho hoàn cảnh của chị Thơm. "Đây là một bi kịch quá lớn. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình", ông Trung nói.

Đắc Thành