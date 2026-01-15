Người mẹ 59 tuổi sinh con để khỏa lấp nỗi cô đơn tuổi già

Trung QuốcCảm thấy trống trải trong chính ngôi nhà của mình sau khi con gái định cư ở nước ngoài, bà Zou dành hai năm điều chỉnh chế độ sinh hoạt, bồi bổ sức khỏe để thụ thai thành công, sinh con trai nặng 1,9 kg.

Câu chuyện về người phụ nữ họ Zou sinh con ở tuổi 59 đang thu hút sự chú ý tại thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, theo Ctwant ngày 13/1. Hiện sức khỏe của bà đã ổn định, còn em bé được chăm sóc tích cực tại khoa Nhi. Sự việc không chỉ phá kỷ lục người mẹ lớn tuổi nhất tại địa phương mà còn làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội về lựa chọn "sinh con để bớt cô đơn".

Hôm 9/1, bà Zou sinh thành công một bé trai bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Trương Gia Cảng. Chia sẻ về quyết định này, bà cho biết vì con gái định cư dài hạn ở nước ngoài, hai vợ chồng bà thường xuyên cảm thấy hiu quạnh. "Khi tuổi ngày một cao, vợ chồng tôi thường xuyên cảm thấy trống trải trong chính ngôi nhà của mình", bà tâm sự. Ở tuổi 57, bà nhen nhóm ý định có thêm con nên điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống và bồi bổ cơ thể. Cuối cùng, bà Zou thụ thai thành công nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Bà Zou tại bệnh viện, sau khi sinh con trai bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: Urban Express Orange Interactive

Khi thai được 11 tuần tuổi, bà đăng ký sinh tại Bệnh viện Nhân dân số 1. Nhận định đây là trường hợp đặc biệt, đội ngũ y tế đã vạch ra một lộ trình chăm sóc sức khỏe chuyên biệt. Bác sĩ Guo Huiping, trưởng khoa Sản, cho biết: "Thông thường, phụ nữ mang thai trên 35 tuổi đã được coi là sản phụ lớn tuổi. Trường hợp 59 tuổi như bà Zou được xếp vào nhóm sản phụ cực cao tuổi, tiềm ẩn rủi ro lớn cho cả mẹ và con".

Vào giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, bà Zou bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như huyết áp cao; chỉ số chức năng thận bất thường và phù nề nghiêm trọng ở hai chân. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa gồm gây mê, tim mạch, thận và nhi khoa, quyết định mổ lấy thai khi thai nhi được 33 tuần 5 ngày. Ca mổ thành công, bé trai nặng khoảng 1,9 kg chào đời khỏe mạnh.

"Nghe tiếng con khóc, tôi vô cùng xúc động. Tôi thực sự biết ơn các bác sĩ đã giúp tôi hiện thực hóa ước mơ này", bà Zou nói.

Ca sinh đặc biệt của bà nhận được nhiều lời chúc phúc, sau khi được chia sẻ trên mạng. "Thật mừng vì em bé khỏe mạnh, người mẹ này thực sự dũng cảm", một người bình luận. "Một bà mẹ vĩ đại", người khác viết. Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo lắng trước những vấn đề thực tế khi sinh con ở tuổi cao như "liệu tiền lương hưu có đủ lo tiền bỉm sữa?" hay "Nếu điều kiện kinh tế không dư dả, đứa trẻ sẽ rất vất vả"...

Câu chuyện của bà Zou gợi nhớ đến bà Sheng Hailin, người từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi sinh đôi ở tuổi 60. Năm 2009, bà Sheng mất đi người con gái duy nhất và con rể trong một tai nạn. Cú sốc lớn khiến bà rơi vào trầm cảm nặng. Để tìm lại sợi dây liên kết gia đình, bà quyết định thụ tinh ống nghiệm (IVF). Năm 2010, bà sinh hai con gái, trở thành sản phụ lớn tuổi nhất Trung Quốc thời điểm đó.

Bà Sheng từng phải đối mặt với những biến chứng như cao huyết áp, phù nề và cổ trướng. Bà chia sẻ: "Dù có phải đánh đổi cả mạng sống, tôi vẫn muốn duy trì sự sống này".

Để có chi phí nuôi dạy con, người mẹ ấy đã làm việc không ngừng nghỉ. Trước những ý kiến chỉ trích rằng mình "ích kỷ khi sinh con ở tuổi già", bà khẳng định: "Chính các con đã cứu rỗi cuộc đời tôi".

Giờ đây, cặp song sinh đã 15 tuổi, bắt đầu biết chăm sóc mẹ, nhắc bà uống thuốc và luôn ở bên cạnh bà. Sau khi chồng qua đời, các con trở thành trụ cột tinh thần duy nhất của bà. "Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ sợ mình nằm xuống mà không có ai chăm sóc cho các con", bà Sheng nói.

Bà Sheng Hailin cùng cặp song sinh chào đời năm 2010. Ảnh: Ctwant

Bình Minh (Theo Ctwant, China Times)