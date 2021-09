Người mẹ 20 năm nuôi dạy hai con bại não nên người

Trung QuốcNgô Xuân Hương, người mẹ nông dân mới học hết tiểu học ở An Huy, nuôi dạy hai con bại não vượt mọi khó khăn và thi đậu trường nghề.

Ngô Xuân Hương, 57 tuổi, sống ở vùng núi huyện Lạc Tây, tỉnh An Huy, Trung Quốc, năm 2001 sinh non cặp song sinh khi đang mang thai 6 tháng. Vợ chồng bà đặt tên hai đứa là Kim Hoa Đông và Kim Hoa Lương, với hy vọng hai con lớn lên sẽ trở thành rường cột cho đất nước.

Bà Ngô Xuân Hương tại nhà riêng ở huyện Lạc Tây, tỉnh An Huy, hôm 30/8. Ảnh: QQ

Khi hai bé được 7 tháng, cậu em trai Hoa Lương vẫn không biết lật, hai chân co giật. Sau khi đưa Hoa Lương đi viện khám và được bác sỹ chẩn đoán cậu bé mắc chứng bại não do sinh non, bà Ngô tiếp tục đưa con trai lớn Kim Hoa Đông đi kiểm tra và phát hiện cậu bé cũng có triệu chứng bại não.

Khóc cạn nước mắt vì thương con, bà quyết tâm săn sóc, nuôi dạy hai đứa, với mong muốn con tự chăm lo được bản thân trong cuộc sống.

Hai cậu bé thường xuyên đau ốm và được bác sĩ khuyên chỉ ở nhà, không nên đến trường mẫu giáo. Với hy vọng con được đi học và trưởng thành trong môi trường bình thường, bà chạy khắp nơi tìm trường cho con, nhưng đa số các trường mẫu giáo đều không đồng ý tiếp nhận trẻ bại não.

Bà không bỏ cuộc, cuối cùng một trường mẫu giáo ở ngoại ô cũng đồng ý nhận hai anh em vào lớp.

Quãng thời gian con học mẫu giáo và tiểu học, bà Ngô thuê một căn nhà gần trường vừa bán văn phòng phẩm, đồ ăn vặt nuôi gia đình vừa chăm sóc con. Khi con lên trung học, bà bán đồ ăn sáng, mỗi ngày dậy từ 3h để chuẩn bị. Con lớn Kim Hoa Đông cũng dậy từ 5h giúp mẹ nấu sữa đậu.

Chuẩn bị mọi thứ xong, bà lái xe ba gác vào trung tâm thành phố bán hàng tới 7h, về đưa hai con tới trường, rồi lại đón con về nhà buổi trưa ăn uống rồi đầu giờ chiều lại đưa con vào lớp, chiều đón con về.

Có hôm tuyết rơi dày đặc, trên đường chở con về, chiếc xe ba gác bị lật nghiêng, đè lên ba mẹ con. Hai anh em ôm mẹ òa khóc, kêu không muốn đi học nữa vì không muốn mẹ phải chịu khổ cực.

"Ngã thế này không là gì cả", bà vừa khóc vừa nói với hai con. Kể từ đó, hai anh em không còn than phiền gì trước mặt người khác nữa.

Bà Ngô bán đồ ăn sáng, thu mua sắt vụn, còn chồng bà bán khoai lang để vừa chăm con vừa trả nợ. Dưới sự dạy dỗ của bà, Hoa Đông có thể tự lo cho bản thân mặc dù đi lại chưa vững, còn Hoa Lương phải dùng nạng và cần bà chăm sóc.

Hai anh em Hoa Đông (trái) và Hoa Lương (phải), khóc khi kể về sự hy sinh của mẹ tại nhà riêng hôm 30/8. Ảnh: QQ

Cuối tháng 8, khi được tin hai con thi đậu trường dạy nghề Hợp Phì và Lục An, tỉnh An Huy, bà bật khóc vì vui mừng, nhưng lại canh cánh nỗi lo về khoản học phí hơn 10.000 tệ (1.500 USD). Bà phải bán đi cả đôi hoa tai đeo hơn 30 năm, nhưng chỉ gom được 600 tệ.

Hoa Đông và Hoa Lương biết chuyện đã khóc cả đêm. Khi biết hoàn cảnh gia đình bà, một số nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 17.000 tệ (2.600 USD) đóng học phí cho hai em.

"Từ ngày đi học lúc còn bé, tôi đã hiểu dần về thế giới này. Ngày đầu tiên tới lớp, bạn bè không nói chuyện, chơi đùa với tôi. Về nhà tôi than phiền với mẹ, mẹ bèn đưa cho tôi một nắm kẹo. Ngày hôm sau, tôi cầm kẹo đến lớp và có được nhóm bạn đầu tiên trong đời. Lúc đó điều mà tôi biết là thế giới này rất ấm áp và thân thiện. Còn điều tôi không biết là mẹ đã âm thầm trao đổi với cô giáo rất nhiều lần để giúp tôi hòa nhập với các bạn", Hoa Đông tâm sự hôm 30/8.

"Khi lớn hơn, tôi phát hiện kẹo không phải là thứ vạn năng, mẹ cũng bảo tôi rằng tôi không giống người khác", cậu nói tiếp. Hoa Đông cho rằng nhờ sự quan tâm và đồng hành của mẹ, cậu đã vượt qua quãng thời gian tối tăm và bất lực nhất trong cuộc đời.

"Mọi lời chế giễu, nhạo báng đều không thắng được câu nói của mẹ: 'Cố lên, con là nhất'. Cứ như vậy, tôi lấy lại được niềm tin, dũng cảm đứng dậy chào đón thế giới thuộc về mình", chàng trai tân sinh viên trường nghề bày tỏ. "Cảm ơn mẹ đã cho con dũng khí để yêu thế giới này!"

Đan Tùng (Theo QQ)