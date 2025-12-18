Người mẫu Nga bị đánh gần chết vì muốn chia tay đại gia

NgaAnzhelika Tartanova, 33 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau hai tuần mất tích, nghi do bị bạn trai doanh nhân đánh đập.

Dmitry Kuzmin, ông trùm xây dựng 42 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng cho Anzhelika sau khi cô tìm cách chấm dứt mối quan hệ kéo dài sáu tháng.

Anzhelika nói với người thân rằng Dmitry "kiểm soát và ghen tuông", cấm cô gặp con trai 16 tuổi và em gái khiến cô suýt mất mạng, trước khi xảy ra vụ hành hung.

Bạn bè của Anzhelika cho biết Dmitry thường xuyên tặng quà và đối xử với cô mẫu "như búp bê", nhưng không cho phép liên lạc với người thân.

Bạn bè lo lắng báo cáo Anzhelika mất tích vào ngày 28/11, sau khi cô nói muốn chia tay doanh nhân. Anzhelika được tìm thấy vào ngày 9/12 tại Bệnh viện Pirogov ở Moskva, đã trải qua hai tuần điều trị tích cực.

Người mẫu Anzhelika Tartanova. Ảnh: East2West

Dmitry bị cáo buộc ném Anzhelika xuống đường trong tình trạng bị thương nặng ở đầu. Cô được một người qua đường giúp gọi xe cấp cứu. Dmitry cũng bị cáo buộc đã gửi tin nhắn cho bạn bè Anzhelika trong suốt tuần tiếp theo bằng điện thoại của cô, vờ rằng vẫn ổn.

Anzhelika bị đánh đập tàn bạo, người sưng phù, lúc tỉnh lúc mê. Cô phải trải qua ca phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp. Anzhelika hầu như không thể nói nên chỉ được xác định danh tính sau nhiều ngày nằm viện, khi cô có thể thều thào tên họ cho các nhân viên y tế.

Theo REN TV, cô mẫu nói với bác sĩ rằng bị một người đàn ông quen biết tấn công vào ngày 23/11 tại một căn hộ trên đường Universitetsky Prospekt.

Tại căn hộ của Anzhelika, người thân tìm thấy điện thoại, hộ chiếu, nhật ký, giấy tờ, valy chưa xếp đồ xong và chìa khóa để trong hộp thư. Căn phòng không có dấu hiệu vật lộn. Hàng xóm nói rằng lần cuối nhìn thấy Anzhelika là khi cô rời đi cùng một người đàn ông lớn tuổi hơn - được cho là Dmitry.

Kênh tin tức Baza trên Telegram đưa tin rằng Anzhelika đã cãi nhau dữ dội với doanh nhân giàu có này ngay trước khi mất tích.

Dmitry Kuzmin hầu tòa trong phiên điều trần vừa qua. Ảnh: East2West

Cảnh sát đang cố gắng tái hiện quá trình cô mẫu bị đánh gần chết và vứt bỏ. Họ đang xem xét camera giám sát, nhật ký cuộc gọi và lịch trình di chuyển của Anzhelika từ ngày 21/11 đến ngày cô nhập viện.

Anzhelika là diễn viên, người mẫu và từng kinh doanh tiệm tắm nắng nhân tạo, chuyển đến Moskva gần đây sau khi ly hôn. Con trai 16 tuổi của cô sống với người thân ở thành phố Krasnodar.

Tuệ Anh (theo Mirror, The Sun)