Người mẫu Mỹ sống đời vô gia cư

Cựu người mẫu Loni Willison - vợ cũ sao "Baywatch" Jeremy Jackson - thành người vô gia cư sau ly hôn, thường tìm thức ăn, quần áo trong thùng rác.

Theo Daily Mail, Loni Willison, 42 tuổi, xuất hiện trên phố Beverly Hills, Mỹ cuối tuần qua. Cô mặc quần áo cũ nhưng lại gây chú ý khi đeo đồng hồ Rolex. Hiện không rõ nguồn gốc của món phụ kiện, một số độc giả cho rằng đây có thể là đồ giả. Willison từng là người mẫu có sự nghiệp thành công, trước khi sa cơ vào năm 2018.

Loni Willison mặc tank top, mang quần tất và thắt áo sơ mi quanh eo khi lang thang trong thành phố Los Angeles hôm 17/8. Cô đeo đồng hồ Rolex trên tay trái. Ảnh: Backgrid

Loni Willison sinh năm 1983 tại California, thuộc nhóm tên tuổi đang lên của làng mẫu thập niên 2000. Khi ấy, cô góp mặt trên nhiều trang bìa thể hình như Glam Fit, Iron Man và Flavor, nổi tiếng với hình tượng mỹ nhân tóc vàng có vóc dáng săn chắc.

Năm 2012, Loni Willison kết hôn diễn viên Jeremy Jackson - người từng nghiện chất cấm trong thời gian quay Baywatch. Hôn nhân của họ không êm ấm, liên tục cãi nhau về những chuyện liên quan rượu. Tháng 8/2014, cảnh sát đến nhà của cặp sao sau khi Jackson vướng cáo buộc hành hung vợ. Thời điểm đó, lực lượng chức năng Los Angeles xác nhận có một cuộc điện thoại báo cáo vụ gây rối, cho biết cựu người mẫu bị thương ở cổ, gãy hai xương sườn với nhiều vết xước trên mặt, cơ thể.

Theo Ok Magazine, Loni Willison không khởi tố chồng cũ nhưng vụ ẩu đả dẫn đến cuộc ly hôn cùng năm. Sau chia tay, sự nghiệp của Willison ngày càng xuống dốc. Cô mất công việc trợ lý cho một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ do suy sụp tinh thần. Cô cũng không thể rèn luyện vóc dáng để trở lại sàn diễn. Không thể kiếm sống, Willison lâm vào cảnh nợ nần, mất xe và nhà.

Loni Willison thuở hoàng kim là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thể hình. Ảnh: Glam Fit

Năm 2018, Daily Mail lần đầu đăng hình cuộc sống vô gia cư của Loni Willison. Trong thời gian cơ nhỡ, cô được cho nghiện ma túy đá, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần. Trò chuyện với trang tin, cô nói từng bị "tra tấn" và "chích điện" khi ở nhà cũ. Do tâm lý bất ổn, Willison tin cơ thể tích đầy điện bên trong, khẳng định "không thể sống trong nhà". Cô cũng gặp khó khăn trong việc tiếp xúc bạn bè, khó truyền đạt những gì muốn nói nên dần ngừng giao tiếp.

Với Loni Willison, chuỗi ngày sống lang thang là "cuộc chiến sinh tồn". Cô quyết định không tắm trong một năm như cách phòng vệ bản thân. Willison giải thích: "Tôi thường bị cướp. Người ta lấy đồ của tôi. Tôi cố gắng làm bản thân dơ bẩn nhất có thể để không ai nhắm đến. Càng bẩn càng tốt. Tôi cũng bốc mùi nữa. Nếu tôi làm được hai điều đó, xem như mọi thứ có vẻ hiệu quả". Cô cũng tự cắt tóc để trông khác đi nhưng vẫn bị tấn công.

Cựu người mẫu Loni Willison lục thùng rác Người mẫu một thời lục tìm thức ăn, quần áo trong các thùng rác ở Los Angeles để sống qua ngày. Video: Daily Mail

Khi những bức ảnh được công bố năm 2018, bạn của Loni Willison - người mẫu Kristin Rossetti - mang quần áo, đồ ăn, thuê phòng khách sạn cho cô. Rossetti đã đề nghị trả phí cai nghiện cho bạn nhưng Willison từ chối và biến mất trong hai năm. "Tôi rất buồn khi cô ấy bỏ đi, nhưng bạn không thể ép ai đó nhận sự giúp đỡ. Cô ấy cần tự giúp chính mình", Rossetti nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trò chuyện với The Sun năm 2020, Loni Willison cho biết chưa nói chuyện lại với chồng cũ, cũng không muốn tiếp bạn bè. Cô cho rằng bản thân vẫn ổn, không muốn nhận sự hỗ trợ. Willison cũng khẳng định không ai quan tâm và muốn gặp mình. Cô kể thêm: "Tôi không có điện thoại di động. Nhưng tôi có thức ăn, chỗ ngủ. Tôi kiếm được tiền ở đâu đó, đồ ăn trong thùng rác và các cửa hàng. Có nhiều thứ quanh đây".

Vợ chồng Loni Willison - Jeremy Jackson thuở còn hạnh phúc. Ảnh: WireImage

Trên Daily Mail năm ngoái, Jeremy Jackson lên tiếng về hoàn cảnh của vợ cũ: "Với tôi, việc đánh mất Loni như đối mặt cái chết của ai đó. Tôi đã cố gắng mang cô ấy trở lại nhưng không thể". Theo diễn viên, Loni Willison từng là cựu sao phim người lớn, có thời gian bị hoang tưởng do lo âu.

Về phía Jackson, anh cũng trải qua "cơn trầm cảm lớn nhất trong đời". Ở tuổi 44, diễn viên nói vẫn chưa cầu hôn, kết hôn ai khác. "Cô ấy từng là lựa chọn duy nhất của tôi, nhưng giờ tôi đã mất cô ấy".

