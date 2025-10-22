Người mẫu Mexico phục kích, triệt hạ đối thủ băng đảng

MỹVanessa Gurrola, người mẫu có 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram, bị buộc tội bắn chết một thủ lĩnh băng đảng ma túy vì tranh giành địa bàn trong phe phái.

Công tố viên cho biết Vanessa Gurrola, 32 tuổi, đã bị bắt vào ngày 9/10 tại San Diego, California với cáo buộc giết người cấp độ một.

Vanessa bị buộc tội phục kích, bắn chết một công dân Mexico trong bãi đậu xe của một khu chung cư sang trọng ở California vào ngày 17/2/2024.

Nạn nhân là Christian Espinoza Silver, 35 tuổi, bị trúng đạn khi lái chiếc BMW vào gara, theo đơn khiếu nại hình sự. Một người đàn ông 39 tuổi không rõ danh tính, ngồi trên chiếc BMW, cũng bị bắn trúng trong vụ tấn công bất ngờ.

Thời điểm đó, cảnh sát San Diego cho biết nghi phạm mặc áo khoác rằn ri, quần đen và đeo ba lô đen, đi đến xe của nạn nhân và bất ngờ xả đạn trước khi biến mất. Cả hai người đàn ông đều bị nhiều vết thương do súng bắn, Christian được tìm thấy nằm trên đường, trong khi người còn lại được phát hiện gần chiếc xe ở lối vào gara chung cư.

Christian được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng đã tử vong. Nạn nhân còn lại không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Vanessa Gurrola gây chú ý khi bị cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Ảnh: Instagram

Các nguồn tin cho biết vụ nổ súng có thể xuất phát từ cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa một phe phái còn sót lại của Tổ chức Arellano Félix, băng đảng ma túy đang tranh giành quyền kiểm soát Baja California, tờ San Diego Union-Tribune đưa tin.

Christian Espinoza Silver, còn gọi là "El Chato", được cho là thủ lĩnh của băng Arellano Félix và là cộng sự thân cận của Edwin Huerta Nuno - ông trùm "El Flaquito" đã bị dẫn độ đến San Diego theo cáo buộc liên bang vào tháng 8 vì bị nghi cung cấp hàng triệu USD ma túy cho các nhóm trên khắp California.

Trong quá trình điều tra cái chết của Christian, nhà chức trách phát hiện Vanessa có mối quan hệ với "El Chato" từ năm 2017, sau đó xác định cô là nghi phạm.

Tháng 9/2024, tên của Vanessa được nhắc đến trong một loạt tờ rơi thả từ những chiếc máy bay nhỏ ở Sinaloa (Mexico), cáo buộc cô là thành viên của phe Los Chapitos, nhóm do các con trai của trùm ma túy Joaquín Guzmán lãnh đạo. Những tờ rơi này nêu tên một số cá nhân có liên quan đến các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và tống tiền.

Vanessa Gurrola sinh năm 1993 ở bang Sinaloa, là người mẫu nổi tiếng và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, từng đăng quang nữ hoàng của Lễ hội Hoa năm 2011 và vào top 10 cô gái đẹp nhất tại Lễ hội Mazatlán năm 2013. Thành công trong các cuộc thi sắc đẹp đã đưa Vanessa đến với sự nghiệp là người có sức ảnh hưởng, thường xuyên chia sẻ lối sống xa hoa trên mạng xã hội và thu hút hơn 1,4 triệu người theo dõi Instagram.

Người phát ngôn của Văn phòng Ủy viên Công tố quận San Diego cho biết Vanessa không nhận tội giết người trong phiên điều trần ngày 13/10. Cô ta đang bị giam giữ không được bảo lãnh và dự kiến phải ra hầu tòa vào 19/11.

Tuệ Anh (theo Nypost, Elfinanciero)