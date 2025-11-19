Người mẫu lên tiếng vì xuất hiện quá nhiều ở F1

Margarida Corceiro, bạn gái của Lando Norris, nói rằng cô không liên quan đến việc nhiều đài truyền hình liên tục quay hình bạn gái các tay đua F1.

Tranh cãi nảy sinh sau khi tay đua người Tây Ban Nha Carlos Sainz nói rằng truyền hình đang quá lạm dụng hình ảnh người nổi tiếng và bạn gái các tay đua. Các chặng đua đang chiếu nhiều hơn những cảnh ở khu VIP. Còn khu paddock, nơi các đội đóng quân trong mỗi chặng đua, cũng có quá nhiều người được quyền đi vào.

Tay đua Lando Norris (trái) và bạn gái Margarida Corceiro. Ảnh: People

Theo Sainz, số người nổi tiếng trong khu paddock ngày càng đông đến mức khiến tay đua khó di chuyển. Có những tay đua như Lewis Hamilton phải dùng xe đạp hoặc scooter để đi lại. Bình luận này gây tranh cãi, liệu F1 có đang biến thành một sân khấu giải trí hơn là thể thao.

Trả lời tạp chí Tây Ban Nha Noticias, Corceiro khẳng định cô chỉ xuất hiện ở đường đua với một mục tiêu duy nhất là cổ vũ Norris, chứ không chủ động tìm kiếm sự chú ý. "Tôi không gọi những người quay phim", người mẫu 23 tuổi nói. "Tôi không có liên quan gì đến chuyện đó. Đấy không phải công việc hay lĩnh vực của tôi".

Bạn gái của Norris cũng cho biết đôi khi cô thậm chí không biết bản thân đang bị quay vì "camera ở khắp mọi nơi". Corceiro còn nói rằng cô hiểu biết rất ít về xe cộ, và hoàn toàn không phải nhân vật trung tâm sự kiện.

Norris và Corceiro quen nhau từ nhiều năm trước, khi cô còn là bạn gái cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha Joao Felix. Tuy nhiên, Corceiro bị tố nhiều lần ngoại tình, như mối quan hệ với hậu vệ tuyển Tây Ban Nha Pedro Porro. Sau khi Joao Felix và Corceiro chia tay, Norris mới công khai mối quan hệ với nữ người mẫu Bồ Đào Nha.

Norris 26 tuổi, khoác áo McLaren và đang có nhiều cơ hội lần đầu vô địch thế giới mùa giải 2025. Corceiro 23 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu Bồ Đào Nha với hơn 2,2 triệu lượt theo dõi trên Instagram.

Hoàng An (theo Marca)