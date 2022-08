Người mẫu, diễn viên hài đi casting Miss Grand Vietnam

Mai Ngô nói đi thi để tìm lại cảm giác đứng trên sân khấu, chinh phục vương miện. Cô muốn lan tỏa thông điệp "Love your body, be yourself (Yêu cơ thể, là chính mình). Dù bạn thế nào, bạn cũng xứng đáng được yêu thương". Cô từng bị nhận xét tai tiếng hơn nổi tiếng khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thí sinh cho biết muốn thể hiện bản thân đã trưởng thành ở cuộc thi mới.

Cô tên thật Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995, đến từ TP HCM, hiện là người mẫu, diễn viên và rapper. Mai Ngô từng đoạt các giải thưởng: Quán quân F - Idol 2012, Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân Gương mặt thương hiệu 2016...