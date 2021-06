Người mẫu Chà Mi: 'Đám cưới tôi không khách mời'

Phần thể hiện của Chà Mi (0:01-1:06) ở Next Top 2017. Video: Multimedia.

Chà Mi sinh năm 1994, từng vào top 4 Vietnam's Next Top Model 2013. Sau cuộc thi, cô trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí thời trang trong nước. Ở Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017, Chà Mi gây ấn tượng khi mở màn show Thủy Nguyễn. Năm 2017, cô tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars và vào top 3 chung cuộc, bên cạnh Kim Dung (quán quân) và Thùy Dương.

Ngoài hoạt động chính ở thị trường trong nước, Chà Mi ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu ICE model ở Milan (Italy), chụp ảnh thời trang cho các nhãn hàng quốc tế. Gần bốn năm nay, cô đi về giữa Việt Nam và Anh để làm việc.