Người mẫu bị cáo buộc dụ tình nhiều đàn ông lớn tuổi giàu có

MỹAdva Lavie, 28 tuổi, bị buộc tội dụ dỗ đàn ông giàu có trên các ứng dụng hẹn hò, chiếm lòng tin của họ rồi trộm tiền mặt, vàng và đồ hiệu cao cấp.

Ngày 24/3, Văn phòng Ủy viên Công tố Quận Los Angeles thông báo Adva Lavie bị buộc tội với 6 tội danh hình sự, bao gồm hai tội sử dụng trái phép thông tin nhận dạng cá nhân, hai tội trộm cắp tài sản giá trị lớn và hai tội đột nhập nhà. Cô không nhận tội đối với tất cả cáo buộc.

Nếu bị kết tội về tất cả tội danh, Adva có thể phải đối mặt với án tù tới 11 năm 8 tháng.

Adva Lavie từng tham gia nhiều sự kiện ở Hollywood. Ảnh: Sun

Adva từng làm người mẫu cho tạp chí Playboy và Penthouse, đồng thời hoạt động trên nền tảng OnlyFans. Cô tạo dựng danh tiếng trên mạng xã hội TikTok và Instagram với những hình ảnh gợi cảm, lối sống xa hoa, thường xuyên đi du lịch khắp thế giới bằng máy bay riêng.

Cảnh sát cho biết Adva thường lái một chiếc Porsche SUV màu đen và một chiếc sedan Mercedes-Benz màu trắng.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến 2025, Adva sử dụng các ứng dụng hẹn hò để lựa chọn mục tiêu, tán tỉnh những người đàn ông lớn tuổi cô đơn ở Beverly Hills và các khu phố sang trọng khác của Los Angeles. Cô ta bị cáo buộc đóng vai bạn gái và bạn đồng hành du lịch để đột nhập nhà các nạn nhân rồi đánh cắp tiền mặt, vàng và đồ hiệu cao cấp.

Cảnh sát đăng ảnh truy nã Adva Lavie kèm thông tin về hai chiếc xe. Ảnh: LA County Sheriff’s Department

Tháng 10/2025, Sở Cảnh sát Los Angeles thông báo Adva đang bị truy nã vì liên quan đến một loạt vụ trộm ở khắp Los Angeles liên quan đến 5 nạn nhân. Sau thông báo ban đầu, hơn 10 nạn nhân tiềm năng khác đã ra trình báo.

Văn phòng Ủy viên Công tố Quận Los Angeles đệ trình cáo buộc chống lại Adva vào ngày 4/11, cô mẫu ra trình diện nhà chức trách vào ngày 6/11/2025.

Adva hiện được tại ngoại với thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân và được lệnh phải tránh xa các nạn nhân, dự kiến ra hầu tòa vào ngày 6/4.

Công tố viên Nathan Hochman cho biết Adva đã lợi dụng các nạn nhân dễ bị tổn thương để thực hiện tội ác. "Tại phiên tòa, chúng tôi sẽ chứng minh rằng bị cáo đã lợi dụng lòng tin được xây dựng qua các mối quan hệ trực tuyến để tiếp cận nhà của các nạn nhân và trộm cắp tài sản. Khả năng lừa dối người khác của cô ta, dù trực tiếp hay trực tuyến, giờ đây đã chấm dứt", ông Hochman nói.

Tuệ Anh (theo People, Nypost)