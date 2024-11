Người mẫu Andrea Aybar và Chi Dân bị bắt

TP HCMNgười mẫu, diễn viên Andrea Aybar, 29 tuổi, tức Nguyễn Thị An - hay An Tây, bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tàng trữ và tổ chức sử dụng ma tuý.

Ngày 14/11, Andrea Aybar, 29 tuổi, tên Tiếng Việt là Nguyễn Thị An (gọi là An Tây) và ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi) bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi Tàng trữ, Tổ chức sử dụng ma tuý.

Người mẫu Andrea Aybar. Ảnh: Ngoisao.net

Theo nguồn tin, trước đó vào chiều 9/11, cảnh sát kiểm tra căn hộ ở chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) phát hiện nữ người mẫu cùng một số người khác có dấu hiệu sử dụng ma tuý.

Qua test nhanh, An Tây được xác định dương tính, kiểm tra phát hiện người mẫu này còn cất một lượng ma tuý khác. Cảnh sát đã đưa một số người về để điều tra đến nay thì khởi tố.

Chi Dân cũng bị Công an quận Tân Bình tạm giữ khi cùng một số người khác bị phát hiện sử dụng ma tuý. Họ có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Andrea Aybar, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc.

Ngoài diễn thời trang, cô từng tham gia một số phim nhưHit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2... Vài năm nay, cô không hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Chi Dân sinh năm 1989 ở Kiên Giang, chủ yếu theo đuổi dòng nhạc pop ballad.Mất trí nhớlà ca khúc đã giúp tên tuổi ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Anh cũng có một số bài hit như:Điều anh biết, 1234... Ngoài ca hát, ca sĩ còn có khả năng sáng tác. Trong đó, ca khúcAnh muốn em sống saodo anh viết giúp Bảo Anh tỏa sáng, tạo thành hit trên thị trường.

Quốc Thắng