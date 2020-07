Người mẫu 56 tuổi chụp ảnh áo tắm

Kathy Jacobs - người mẫu Mỹ 56 tuổi - chụp hình cho tạp chí áo tắm Sports Illustrated, phát hành cuối tháng 7.

Kathy Jacobs cao 1,62 m, đến từ thành phố Calabasas, California, là một trong sáu người được chọn khi tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu do Sports Illustrated tổ chức năm nay. Jacobs nói trên People: "Thật tuyệt khi tôi được trở lại làm người mẫu một lần nữa. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ".

Kathy Jacobs dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Yu Tsai. Ảnh: Sports Illustrated.

Gần 30 năm trước, Kathy Jacobs từng làm người mẫu ảnh ở New York, lên bìa tạp chí Woman’s World. Sau nhiều năm, bà mẹ một con quyết định đổi mới bản thân bằng nhiều nghề khác nhau: làm bánh và đồ thủ công, mở thương hiệu mỹ phẩm, nhân viên gội đầu cho salon tóc.

Kathy Jacobs giữ vóc dáng nhờ ăn kiêng và tập luyện ngay khi biết bị tiểu đường do di truyền cách đây ba năm. Cô không ăn bánh mì, mì ống, khoai tây trắng, đường, cơm hoặc thịt, chỉ ăn cá. Ngoài ăn uống, người đẹp dùng các sản phẩm chăm sóc da do cô tự làm, được chiết xuất từ các thành phần thúc đẩy sản sinh collagen như enzyme trong bí ngô, vitamin C và tế bào gốc hoa lan.

Kathy Jacobs diện bikini với chi tiết trang trí bằng kim loại. Ảnh: Sports Illustrated.

Jacobs thừa nhận tiêm botox ở trán và tiêm chất làm đầy môi. Cô nói trên The Post: "Tôi muốn xinh đẹp hơn. Nếu những người 20 tuổi có thể làm thế, tại sao người ở tuổi tôi lại không thể? Tôi muốn trung thực với mọi người. Tôi không thích giống những người khác, nói rằng họ đẹp lên chỉ bằng ăn kiêng và uống nhiều nước, trong khi họ cũng tiêm botox và filler".

Kathy Jacobs tập thể dục, làm bánh, chế mỹ phẩm Kathy Jacobs tập luyện, làm bánh và tự chế mỹ phẩm. Video: In The Know.

Họa Mi