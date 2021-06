Người mẫu 1,58 m gây chú ý tại The Face

Hy An tên thật là Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1994, là người mẫu ảnh, diễn viên tự do tại TP HCM. Cô đang tham gia cuộc thi The Face Vietnam Online, là thành viên của đội Cao Thiên Trang và cố vấn Mạc Trung Kiên. Cuộc thi năm nay tuyển chọn 23 thí sinh, thuộc ba đội của huấn luyện viên Cao Thiên Trang, Trâm Anh và Nguyễn Hợp. Chương trình phát online hàng tuần trên YouTube, được xem là bước đệm cho cuộc thi The Face, dự kiến diễn ra cuối năm.