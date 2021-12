'Người mạnh nhất Bỉ' qua đời vì Covid-19

BỉNhà vô địch kickboxing Frederic Sinistra, 41 tuổi, qua đời vì Covid-19 sau khi bài trừ vaccine và không muốn điều trị ở viện.

Sinistra, người ba lần vô địch kickboxing thế giới, nhập viện ở Liege cuối tháng 11 sau khi huấn luyện viên buộc anh phải tìm tới sự trợ giúp y tế. Anh đăng ảnh nằm trong phòng chăm sóc tích cực và phải thở oxy.

Tuy nhiên, Sinistra sau đó kiên quyết yêu cầu xuất viện, nói với người theo dõi rằng anh sẽ tự điều trị các triệu chứng nCoV tại nhà. Trong khoảng thời gian ở nhà, Sinistra thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội và tương tác với những người theo dõi. Tới ngày 15/12, gia đình Sinistra thông báo anh đã qua đời ở Ciney vì các biến chứng nặng sau nhiễm Covid-19.

Nhà vô địch kickboxing Frederic Sinistra trong thời gian nhập viện ở Ciney, Bỉ. Ảnh: Daily Mail.

Giống nhiều người hoài nghi Covid-19 và vaccine, nhà vô địch kickboxing tin rằng tuổi trẻ và sức khỏe giúp anh chống lại virus. Trong loạt bài đăng cũ trên mạng xã hội, Sinistra ví nCoV như cúm vặt, phản đối bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm vaccine Covid-19. Anh cũng phản đối các lệnh hạn chế chống dịch của chính phủ.

Trong sự nghiệp thi đấu, Sinistra đã lên ngôi vô địch giải quốc gia Bỉ năm 2004 và giành một số chức vô địch kickboxing hạng nặng châu Âu cũng như thế giới. Anh có thành tích 39 trận thắng, 9 trận thua và được mệnh danh "người đàn ông mạnh nhất Bỉ".

Bỉ hiện ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm và hơn 28.000 ca tử vong do nCoV. Theo số liệu từ Our World in Data, hơn 76,5% dân số nước này đã tiêm vaccine.

Ngọc Ánh (Theo Daily Mail)