Người mang lệnh truy nã trốn trong căn nhà hoang

TP HCMLê Tấn Đạt, 42 tuổi, trốn truy nã tội giết người hơn một năm, bị cảnh sát phát hiện sống trong căn nhà hoang khu giải tỏa ở Long An.

Ngày 26/7, Đạt bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt theo lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Giết người.

Lê Tấn Đạt bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, hôm 28/4/2022, khi làm thợ sơn xe tại tiệm trên đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân, Đạt phát sinh mâu thuẫn với anh Quốc, 28 tuổi. Đôi bên cự cãi, Đạt cầm dao tự chế chém đối thủ thương tích 65% rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định hành vi của Đạt cấu thành tội Giết người nên ra lệnh truy nã đặc biệt. Sau hơn một năm, trinh sát PC02 phát hiện dấu vết bị can ở Long An.

Hôm 25/7, tổ công tác PC02 phối hợp Công an huyện Bến Lức bao vây, bắt giữ bị can trong căn nhà hoang khu giải tỏa ở xã An Thạnh. Đạt khai thời gian qua, sống lang thang nhiều nơi.

Nhật Vy

* Tên nạn nhân được thay đổi.