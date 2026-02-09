Người Malaysia có vàng cũng không xoay được tiền

Aminah Sharif, 41 tuổi, nắm chặt chiếc vòng tay vàng gia bảo, chạy khắp các tiệm cầm đồ ở thị trấn Arau nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Chiếc vòng là kỷ vật của bà ngoại để lại, được gia đình Aminah giữ gìn hơn 30 năm như một khoản bảo hiểm phòng thân. Nhưng khi cô cần khoảng 2.000 ringgit (hơn 10 triệu đồng) để sửa chiếc ôtô đưa đón con đi học và sắm sửa cho lễ Ramadan sắp tới, món trang sức quý bỗng trở nên vô dụng.

"Tôi đã đi 3-4 cửa hàng, nơi nào cũng báo hết tiền mặt", Aminah thở dài.

Ảnh minh họa: Straits Times

Tình cảnh của Aminah đang trở nên phổ biến tại Malaysia. Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh khiến nhu cầu bán và cầm cố tăng vọt, đẩy hệ thống các tiệm cầm đồ vào tình trạng "cháy" thanh khoản đúng vào dịp người dân cần chi tiêu nhiều nhất năm.

Khác với việc bán đứt, cầm cố vàng giúp người dân có tiền nóng để trang trải viện phí, học phí hay sửa xe mà không mất đi kỷ vật. Tuy nhiên, khi giá vàng tăng quá cao, hạn mức cho vay trên mỗi chỉ vàng tăng lên, khiến dòng tiền của các tiệm cầm đồ cạn kiệt nhanh chóng.

Giới chuyên môn còn ghi nhận hiện tượng "đảo nợ" (overlapping). Lợi dụng giá vàng tăng, nhiều người mang biên lai cầm đồ cũ đến, yêu cầu định giá lại món vàng đang thế chấp để vay thêm khoản chênh lệch. Vì thủ tục tại tiệm cầm đồ dễ dàng hơn ngân hàng, hình thức này bùng nổ, càng khiến các chủ tiệm chịu áp lực lớn về dòng tiền chi ra.

Ông Mohamed Fadhil, một thợ kim hoàn tại Kuala Lumpur cho biết, lượng khách đến giao dịch đã tăng gấp 6 lần so với bình thường. Rủi ro thị trường buộc ông phải chi gần 40.000 ringgit mua máy kiểm tra kim loại quý để tránh mua phải vàng giả hoặc kém chất lượng trong cơn hỗn loạn.

Tiến sĩ Ahmed Razman Abdul Latiff, nhà kinh tế tại Đại học Putra Malaysia, nhận định: "Việc ngay cả các tiệm cầm đồ cũng không xoay sở được tiền cho thấy sức khỏe tài chính của các hộ gia đình đang ở mức báo động".

Theo ông, đây là hệ quả của vòng xoáy: lương thấp, chi phí sinh hoạt tăng và lãi suất vay cao. Khi vàng - "thành trì" cuối cùng của người nghèo - cũng khó quy đổi thành tiền, áp lực lên đời sống người dân càng trở nên nặng nề.

Ngọc Ngân (Theo Straits Times)