Người Macau nô nức bắt cá trên đường sau bão Ragasa

Siêu bão Ragasa khiến Macau ngập lụt, nhưng người dân lại tìm thấy niềm vui khi bắt được nhiều con cá lớn ngay trên đường phố.

Bão Ragasa khiến chính quyền đặc khu Macau hồi đầu tuần nâng mức cảnh báo bão lên mức 10, mức cao nhất. Hoàn lưu cơn bão gây ra mưa to, gió lớn, làm các khu vực trũng thấp trong thành phố ngập lụt nghiêm trọng.

Trong khi bão khiến người dân phải sơ tán và chịu cảnh cắt điện để đảm bảo an toàn, nhiều người ở Macau lại nô nức kéo ra đường bắt cá. Video trên mạng xã hội ngày 24/9 cho thấy hàng chục cư dân phấn khởi cầm theo xô, chậu, lưới để vợt cá trên đường Almirante Lacerda và Rua da Doca Seca.

Người Macau nô nức bắt cá trên đường sau bão Người dân Macau nô nức bắt cá trên đường phố sau bão Ragasa. Video: Shanghai Daily

Hoạt động này càng trở nên sôi nổi hơn khi nước lũ dần rút và nhiều gia đình thậm chí còn đem theo con nhỏ cùng bắt cá. Các tài khoản mạng xã hội cũng bày tỏ thích thú với cảnh tượng này.

Nhiều người nói đùa rằng cư dân ở quận Barra, Macau đã "bội thu" và có thêm bữa ăn chất lượng trong những ngày mưa bão. Hiện chưa rõ số cá này có nguồn gốc từ đâu.

Bất chấp bầu không khí vui vẻ của người dân, chính quyền Macau đã nhiều lần kêu gọi mọi người nên ở trong nhà trong giai đoạn nguy hiểm nhất của cơn bão. Chính quyền thành phố phát thông tin về nhiều sự cố, như cây đổ, sập giàn giáo, khiến 4 người bị thương do ảnh hưởng của bão.

Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Macau từ ngày 24/9 đã hạ mức cảnh báo về bão Ragasa từ cấp đỏ xuống xanh. Cảnh báo bão cấp 10 cũng được hạ xuống còn cấp 8, khi bão di chuyển xa thành phố.

Ngọc Ánh (Theo Standard, CNA, Shanghai Daily)