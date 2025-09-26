Người Los Angeles bức xúc với kế hoạch xây toilet triệu đô

MỹKế hoạch xây một toilet công cộng gần 1 triệu USD khiến người dân Los Angeles phản đối gay gắt vì cho rằng thành phố đang "đổ tiền xuống cống".

Chính quyền thành phố Los Angeles, bang California cuối năm ngoái phê duyệt dự án xây dựng một nhà vệ sinh công cộng lắp ghép hai buồng tại lối vào đường mòn đi bộ đường dài nổi tiếng Runyon Canyon với chi phí 960.000 USD và dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2026.

Người dân đi bộ dọc theo đường mòn tại công viên Runyon Canyon hồi tháng 2. Ảnh: LA Times

Tuy nhiên, người dân sống gần đó cho rằng chi phí "cắt cổ" này chẳng khác nào tham nhũng tại một thành phố mà năm ngoái đã phải cắt giảm ngân sách cho sở cứu hỏa.

"Dự án này quá lãng phí tiền bạc", Shira Scott Astrof, cư dân sống gần đó, nói hôm 23/9.

Scott Weil, thành viên nhóm Những người bảo vệ Runyon Canyon, cho biết đã tìm được nhà thầu có thể lắp đặt nhà vệ sinh như kế hoạch của thành phố nhưng với chi phí chỉ bằng một nửa. "Một thành phố đang gặp nhiều khó khăn có thể lấy đâu ra 500.000 USD như vậy?", ông nói.

Công viên Runyon Canyon rộng 65 ha, nằm cách biển báo Hollywood nổi tiếng một quãng ngắn, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người đi bộ đường dài, người dắt chó đi dạo và khách du lịch. Những cư dân Hollywood nổi tiếng thường leo lên đường mòn ở sườn đồi, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn khắp Los Angeles.

Karen Bass, phát ngôn viên của Thị trưởng Los Angeles, cho biết công viên mỗi năm đón hai triệu lượt người, nhưng bên trong chỉ có vài nhà vệ sinh di động xập xệ và thường xuyên bốc mùi.

"Dự án lắp đặt nhà vệ sinh trước công viên đã được Hội đồng Giải trí và Công viên phê duyệt vào năm ngoái, sau khi tham vấn cộng đồng", bà nói. "Thành phố Los Angeles cam kết đảm bảo tất cả các công viên ở đây đều an toàn, sạch sẽ, dễ tiếp cận và thú vị cho cư dân cũng như du khách".

Văn phòng thị trưởng chưa trả lời yêu cầu bình luận về chi phí xây dựng.

Don Andres, chủ tịch quỹ Bạn bè Runyon Canyon, một tổ chức gây quỹ cho công viên, cho biết dự án này cần thực hiện vì lượng du khách đến công viên rất đông.

"Với lượng người đông như vậy, bạn cần phải có nhà vệ sinh. Nếu không, bạn biết người ta sẽ làm gì rồi đấy", Andres nói. "Dự án nhằm bảo tồn công viên và mang lại sự tôn nghiêm cho người sử dụng".

Năm 2022, thành phố San Francisco từng gây xôn xao khi phê duyệt chi 1,7 triệu USD xây một nhà vệ sinh công cộng. Kế hoạch bị người dân phản đối và cuối cùng, chi phí cho dự án giảm xuống còn 200.000 USD.

Theo LA Times/AFP