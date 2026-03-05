Người lao ôtô vào đám đông ở Đà Lạt bị khởi tố tội giết người

Lâm ĐồngTrần Văn Quốc, 26 tuổi, bị khởi tố tội giết người vì lái ôtô lao vào đám đông tại cây xăng trên đường Tô Hiến Thành, Đà Lạt, sau mâu thuẫn giao thông.

Thông tin được thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết tối 5/3.

Trước đó, Quốc bị Công an phường Xuân Hương bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thay đổi tội danh.

Trần Văn Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Chiều 25/2, sau khi uống rượu tại một quán trên đường Ngô Quyền, Quốc chạy xe máy đến trước số nhà 60 Hoàng Diệu thì gặp xe trung chuyển của hãng Phương Trang đi trước đột ngột tấp vào lề đường đón khách.

Quốc giật mình, phanh gấp, bị ngã ra đường. Bức xúc, anh ta chạy xe vượt lên chặn đầu ôtô và đánh tài xế Huỳnh Duy Minh, 43 tuổi, sau đó bỏ đi. Ông Minh tiếp tục chở khách về bến.

Quốc sau đó lái ôtô đến tìm. Gặp ông Minh, anh ta tiếp tục chửi bới. Bảo vệ và anh trai ruột đến can ngăn, nhờ một người quen chở Quốc về vì phát hiện anh ta đã uống rượu bia.

Chạy đến cây xăng, Quốc yêu cầu anh này dừng để mình lái, rồi chạy xung quanh bến xe tìm ông Minh. Lúc này, Huỳnh Gia Huy, con ông Minh cùng bạn là Nguyễn Triệu Vỹ, 21 tuổi, đến bến xe sau khi nghe tin cha bị Quốc đánh.

Thấy Quốc đậu ôtô trước trụ cây xăng và đi ra ngoài, Huy lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh trai Quốc đứng gần đó chạy đến ôm cổ Huy ghì xuống đất. Còn ông Minh kéo Quốc ra góc trụ cây xăng. Lúc này mọi người xung quanh lao đến can ngăn.

Quốc thoát ra và lao lên ôtô đang mở cửa, lái xe tông đám đông gây thương tích cho 7 người. Quốc lái ôtô bỏ chạy sau đó.

Kết quả kiểm tra cho thấy Quốc có nồng độ cồn 0,238 mg/l khí thở.

Trường Hà