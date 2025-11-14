Người làm thuê trộm vàng, kim cương của cô chủ

Đồng NaiTrần Thị Thu Phương, 29 tuổi, thừa nhận khi dọn nhà đã lén lấy nữ trang vàng, kim cương của cô chủ đem bán và cất giấu trong bụi cây.

Ngày 14/11, Phương bị Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Trần Thị Thu Phương (áo đỏ) thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Thái Hà

Chiều 12/11, cô gái 27 tuổi ở phường Bình Phước đi làm về nhà phát hiện dây chuyền, nhẫn hột xoàn, lắc tay... trị giá hơn 350 triệu đồng để trong phòng ngủ bị mất, liền báo cảnh sát.

Sau hơn 2 giờ điều tra, Công an phường Bình Phước triệu tập Phương - vừa lau dọn nhà cho bị hại. Ban đầu cô này quanh co, phủ nhận liên quan. Khi cảnh sát đưa ra các chứng cứ, Phương thừa nhận hành vi, khai khi dọn phòng ngủ của chủ nhà đã lấy số nữ trang trên. Cô ta mang bán một phần, số còn lại giấu trong bụi cây tại khu phố Tân Thiện.

Cảnh sát đã thu hồi tang vật, trao trả cho bị hại.

Phước Tuấn - Văn Trăm