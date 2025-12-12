'Người làm thông tin đối ngoại phải có thép trong bút, lửa trong tim'

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đội ngũ làm thông tin đối ngoại cần bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, dấn thân và cống hiến với tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim”.

Tối 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng cho biết dù đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, công tác thông tin đối ngoại thời gian qua đã đạt kết quả nổi bật. Định hướng thông tin được triển khai bài bản, chủ động và kịp thời; nội dung toàn diện, phương thức truyền tải đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Hoạt động thông tin đối ngoại góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và định hình dư luận quốc tế về Việt Nam.

Theo Thủ tướng, công tác thông tin đối ngoại đã góp phần đưa tiếng nói độc lập, tự chủ và chính nghĩa của Việt Nam lan tỏa rộng rãi; làm nổi bật hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, năng động, trách nhiệm, chân thành, tin cậy và giàu bản sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tối 12/12. Ảnh: Nhật Bắc

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm nay thu hút lượng tác phẩm dự thi gấp đôi các năm trước, bao quát đầy đủ các sự kiện quan trọng, thành tựu của đất nước, đường lối đổi mới sáng tạo của Đảng, Nhà nước và hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam. Các tác phẩm dự thi thể hiện tư duy, tầm nhìn và sự sáng tạo của tác giả; hình thức thể hiện đa dạng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ truyền thông mới. Nhiều tác phẩm của tác giả nước ngoài có góc nhìn tích cực, sâu sắc về Việt Nam.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh, Thủ tướng đề nghị thời gian tới công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy và cách làm, bảo đảm chủ động chiến lược cả trước mắt lẫn lâu dài. Các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông toàn cầu như mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để phục vụ tốt hơn người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đội ngũ làm thông tin đối ngoại được yêu cầu phát triển theo hướng bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, dấn thân và cống hiến hết mình, không ngại khó khăn, với tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

Lãnh đạo Chính phủ tin tưởng giải thưởng sẽ tiếp tục tạo động lực và truyền cảm hứng để những người làm thông tin đối ngoại phát huy tài năng, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 11 năm 2025 nhận 2.412 tác phẩm dự thi, gấp đôi số lượng trung bình của các mùa trước. Giải thưởng xét chọn tác phẩm thuộc 8 hạng mục gồm báo, tạp chí tiếng Việt; báo, tạp chí tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; sách; ảnh; sản phẩm số, đa phương tiện; và sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Lễ trao giải vinh danh 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích.

Nguyên Phong