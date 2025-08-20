Người lái xe bán tải gây náo loạn bãi biển bị phạt 6 tháng tù

Đăk LăkPhạm Ngọc Cường, 44 tuổi, bị phạt 6 tháng tù vì đi xe bán tải bấm còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, gây náo loạn chỗ đông người tắm.

Ngày 20/8, VKSND khu vực 11 tỉnh Đăk Lăk cho biết tòa cùng cấp đã tuyên phạt Cường 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, bị cáo nhận thấy hành vi của bản thân sai trái, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng

Phạm Ngọc Cường lái xe bán tải đi trên bãi biển Tuy Hòa hôm 31/5. Ảnh: Cao Toàn

Theo cáo trạng, chiều 31/5, Cường lái xe bán tải chở con trai đi dạo biển từ xã An Phú đến phường Tuy Hòa. Khi đến khu vực gần resort Sala, ôtô bị ngập nước, lún nên không thể di chuyển, phải dùng xe cẩu kéo lên bờ. Tổng quãng đường Cường đi dọc bãi biển từ xã An Phú đến gần Sala là khoảng 13 km.

HĐXX cho rằng thời điểm trên là dịp Tết Đoan Ngọ, bờ biển có rất nhiều người tắm, vui chơi. Khi xe được kéo lên, Cường tiếp tục lái xe dọc bờ biển theo hướng ngược lại về xã An Phú, liên tục bóp còi làm cho mọi người hoảng sợ, gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh dịch vụ...

Bùi Toàn