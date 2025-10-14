Người lái ôtô tông đối thủ, lao vào quán nhậu bị bắt

Gia LaiĐặng Văn Sang, 27 tuổi, bị điều tra tội Giết người sau một tuần lái ôtô tông đối thủ rồi lao vào quán nhậu khiến một người tử vong, một người bị thương.

Ngày 13/10, Sang bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 4 tháng.

Khai với cảnh sát, bị can bày tỏ ân hận, thừa nhận lúc đó có hơi men, lái xe "đạp chân ga hơi mạnh", khi tỉnh rượu đã nhận ra mâu thuẫn ban đầu không đáng để hành động như vậy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đặng Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, Sang mâu thuẫn với Sơn (26 tuổi, trú cùng thôn). Anh ta lấy dao trong quán rượt đuổi, đánh Sơn, nhưng được mọi người can ngăn nên ngừng lại.

Sơn sau đó vừa đi đến quán Xóm Nhậu ở bên cạnh, vừa khiêu khích Sang. Tức giận, Sang lái ôtô đuổi theo nhưng xe lao thẳng vào trong quán Xóm Nhậu, tông trúng Sơn và bà Lương Thị Quyến (55 tuổi); một thanh niên đứng cạnh may mắn chạy thoát. Bàn ghế, đồ đạc ở quán hư hỏng nặng.

Sau sự việc, Sang lái ôtô rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng bà Quyến đã tử vong.

Hiện trường sau khi Đặng Văn Sang lái ôtô tông chết người phụ nữ. Ảnh: Trần Hóa

Đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai trong tình trạng gãy xương đòn và xương cụt, Sơn cho biết, trước khi tới quán nhậu Sang đã có biểu hiện say xỉn. Nhóm Sơn nhậu bàn bên cạnh, được một lúc thì Sang qua nói chuyện, rồi cả hai xảy ra cãi vã.

"Tôi không làm gì có lỗi, nhưng bị Sang cầm đũa đâm vào mặ. Tôi ra khỏi quán, dọa báo công an thì anh ta lái ôtô tông", Sơn nói và thừa nhận mâu thuẫn "không đáng có" nhưng đã gây hậu quả lớn cho bản thân và những người liên quan.

Trần Hóa