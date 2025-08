Người lái ngã trong 'giếng tử thần', xe máy tự chạy gần một giờ

Ấn ĐộChiếc xe tự chạy quanh bức tường gỗ gần như dựng đứng, trong khi người điều khiển nằm dưới đất.

Người lái xe ngã trong 'Giếng tử thần', xe máy tự chạy gần một giờ Video: Ghar Ke Kalesh

Theo Cartoq, sự việc diễn ra trong một hội chợ tại huyện Maharajganj, bang Uttar Pradesh, hôm 28/7. Sau khi người điều khiển ngã xuống dưới, chiếc xe máy vẫn tự chạy trên bức tường. Phía trên, khán giả nép đầu xuống thấp vì sợ xe máy văng trúng, hoặc tò mò ngó xuống dưới xem người bị ngã ra sao.

Sau đó, khán giả được yêu cầu nhanh chóng rời đi để tránh nguy hiểm. Chiếc xe tự chạy trong gần một giờ. Dưới đáy giếng có hai chiếc ôtô đỗ sẵn và người điều khiển xe máy bị ngã được một người khác cố gắng kéo vào giữa. May mắn nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

"Giếng tử thần" (Well of Death) hay "Bức tường tử thần" (Wall of Death), là một màn trình diễn mạo hiểm thường thấy ở các hội chợ và lễ hội truyền thống. Các nghệ sĩ biểu diễn trên xe máy và đôi khi cả ôtô, lướt nhanh quanh thành trong của một hình trụ thẳng đứng khổng lồ. Nhờ lực ly tâm, những chiếc xe bám chặt vào bề mặt gần như thẳng đứng, tạo ra ảo giác thách thức trọng lực khiến khán giả vừa phấn khích vừa kinh ngạc.

Biểu diễn xe máy và ôtô trong Giếng tử thần Một buổi biểu diễn "Giếng tử thần" tại Ấn Độ, với cả xe máy và ôtô. Video: Village Regional

Tại Việt Nam, vào khoảng những năm 1980, giếng tử thần cũng từng xuất hiện ở những hội chợ địa phương khi rất nhiều đoàn xiếc đi lưu diễn tỉnh, là ký ức tuổi thơ của nhiều người, với tên gọi thân quen là môtô bay.

Mỹ Anh