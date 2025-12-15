Người lạ tặng 20 triệu cho nữ shipper đánh rơi tiền hàng

Nghệ AnChị Vũ Thị Hoài, 33 tuổi, được nhà hảo tâm giấu tên tặng 20 triệu đồng sau khi đánh rơi túi tiền trong lúc chở con gái 10 tháng tuổi đi giao hàng, chiều 11/12.

Khoảng 16h ngày 11/12, trên đường đi giao hàng tại xã Hoa Quân, huyện Thanh Chương, chị Hoài sơ ý đánh rơi túi xách, bên trong có 20 triệu đồng tiền hàng thu hộ khách và một điện thoại di động.

Mới vào nghề được một tuần để phụ giúp kinh tế cho chồng, chị Hoài thường xuyên phải chở theo con gái út 10 tháng tuổi do không có người trông coi. Thời điểm xảy ra sự việc, con gái lớn 7 tuổi bận trông em kế 4 tuổi ở nhà.

Phát hiện mất tài sản, người mẹ trẻ thất thần bế con tìm kiếm khắp các cung đường đã đi qua đến tối muộn nhưng vô vọng. Gọi vào số máy bị mất, chị thấy không có tín hiệu.

"20 triệu đồng là số tiền quá lớn, bằng hai tháng lương của chồng tôi đi làm xa, trong khi gia đình không có khoản tiết kiệm nào để bù vào", chị Hoài nói.

Chị Vũ Thị Hoài và ba con nhỏ ở xã Hoa Quân, Nghệ An. Ảnh: Nghệ An News

Hình ảnh người mẹ ôm con khóc tìm đồ trong đêm sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn. Biết hoàn cảnh của nữ shipper, nhiều người ngỏ ý giúp đỡ.

Chiều 16/12, thông qua người đại diện, một nhà hảo tâm giấu tên đã trao tặng chị Hoài 20 triệu đồng để bù vào số tiền hàng đã mất. Nhận món quà bất ngờ, nữ shipper xúc động vì trút được gánh nặng nợ nần.

"Tôi biết ơn sự giúp đỡ của mọi người nhưng chỉ xin nhận đủ số tiền đã mất, nhường phần còn lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn", chị nói và cho biết mong muốn lớn nhất hiện tại là tìm lại được chiếc điện thoại, hoặc mượn tạm máy của người thân để tiếp tục mưu sinh.

Ông Lê Văn Tý, Phó chủ tịch UBND xã Hoa Quân xác nhận chị Hoài là công dân địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn. Chồng đi làm ăn xa, một mình chị ở nhà xoay xở chăm sóc ba con nhỏ.

Quỳnh Nguyễn