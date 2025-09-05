Người lạ để Neymar thừa kế hơn 1 tỷ USD

BrazilMột doanh nhân tại Brazil được cho đã để lại khối tài sản trị giá 846 triệu bảng (1,13 tỷ USD) cho Neymar, dù chưa từng gặp mặt ngôi sao 33 tuổi.

Theo kênh RIC, di chúc được lập tại một văn phòng ở Porto Alegre và hoàn tất thủ tục công chứng ngày 12/6, với hai người làm chứng. Vụ việc hiện cần chờ tòa án Brazil phê chuẩn trước khi Neymar chính thức trở thành người thừa kế.

Người đàn ông được cho là tỷ phú này không có con, sống độc thân và quyết định để lại toàn bộ tài sản cho Neymar. Lý do là ông thấy xúc động trước tình cảm đặc biệt mà Neymar dành cho gia đình, nhất là tình cha con giữa anh và Neymar Sr., điều khiến tỷ phú này liên tưởng đến quan hệ với người cha đã mất của ông.

Ngay cả khi di chúc được công nhận hợp pháp, tài sản của tỷ phú này vẫn có thể vướng nhiều tranh chấp pháp lý. Luật dân sự Brazil áp dụng một hệ thống gọi là "thừa kế bắt buộc" (forced heirship), theo đó 50% tài sản của người quá cố là tài sản "bắt buộc phải chia" cho vợ/chồng hoặc con, phần còn lại có thể được di chúc tự do cho bất kỳ ai.

Một khi có tranh chấp, tòa án Brazil có thể can thiệp và điều chỉnh lại phân chia tài sản, kể cả khi phần lớn là do người quá cố để lại cho một cá nhân bên ngoài hệ thống thừa kế hợp pháp.

Trong trường hợp có người thân hợp pháp cảm thấy quyền lợi bị xâm hại, một vụ kiện phức tạp có thể diễn ra. Đặc biệt nếu di chúc không minh bạch hoặc có dấu hiệu vi phạm phần "bắt buộc" theo luật, các thỏa thuận tặng - cho hay di chúc có thể bị tòa tuyên vô hiệu một phần hoặc toàn bộ.

Neymar mừng bàn trong trận Santos thắng Juventude 3-1 ở vòng 18 giải VĐQG Brazil trên sân MorumBIS, Sao Paulo, Brazil ngày 4/8. Ảnh: Gazeta Press

Neymar hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về nội dung di chúc, và đại diện của anh vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ tòa án. Tuy nhiên, với lượng tài sản khổng lồ có thể được chuyển giao, cùng hệ thống pháp lý về thừa kế tại Brazil, rất có thể sẽ xảy ra các thủ tục pháp lý để xác minh tính hợp pháp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người thừa kế bắt buộc nếu có.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của Neymar hiện được ước tính vào khoảng 350 triệu USD. Khi còn thi đấu cho PSG, anh nhận khoảng 78 triệu USD, kèm 20 đến 40 triệu USD từ thưởng và quảng cáo mỗi mùa. Tại Al Hilal, tiền đạo Brazil hưởng lương mùa 163,7 triệu USD. Nhưng anh chỉ thực lĩnh khoảng 115 triệu USD trong 6 tháng khi sớm thôi hợp đồng với CLB Arab Saudi.

Các hợp đồng với các thương hiệu lớn như Nike (trước đây), Puma, Panasonic, Red Bull, Beats,... mang về khoảng 30 triệu đến 40 triệu USD. Neymar còn sở hữu bất động sản đắt giá, như căn penthouse hơn 50 triệu USD ở Dubai, biệt thự, căn hộ tại Miami hay hòn đảo riêng ở Brazil.

Hồng Duy tổng hợp