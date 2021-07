Người khổng lồ ở The Open

Major The Open kỳ thứ 149 ghi nhận Jonathan Thomson là đấu thủ "nặng kí" nhất - cao 2,07 mét, xấp xỉ 124 kg.

Tuần này, Thomson hoàn thành ước vọng thời bé – tranh major lâu đời nhất do Royal & Ancient tổ chức từ 1860. Trong lần đầu dự The Open, golfer bản xứ đã vượt kỳ vọng cá nhân - anh đạt điểm -2 trên sân par70 trong khi vạch cắt loại +1. Thomson đoạt vé đấu cuối tuần bằng hole-in-one hố 16 par3, birdie hố áp chót và par ải cuối, hôm 16/7.

Ở cú ace, Thomson chốt mục tiêu cách 149 yard. Bóng lên green rồi tuôn vào hố sau vài nảy.

Jonathan Thomson ghi hole-in-one

Thomson đang đứng T53 với điểm +1 do 73 gậy trong chặng áp chót hôm qua, 17/6. Cách Louis Oosthuizen ở đỉnh bảng đến 13 gậy và còn 18 hố, anh xem như hết cửa tranh danh hiệu. Nhưng với Thomson, vào được The Open là điều tuyệt vời. "Thời bé, tôi mơ được đấu The Open. Rồi giờ toại nguyện, lại ghi hole-in-one, qua cắt loại. Thật kỳ diệu", Thomson phát biểu sau pha "một gậy chốt hố".

Buổi thử chiến địa Royal St. George’s, Thomson đã giao lưu với Bryson DeChambeau – nhà vô địch major US Open 2020. Đứng cạnh Thomson trong bức ảnh lưu niệm, DeChambeau, cao 1,85 và nặng gần 107 kg, trở nên "nhỏ bé".

DeChambeau nhỏ bé khi đứng gần Thomson. Ảnh: Chris Dennis Golf Coach

Thomson sinh năm 1996, lên chuyên nghiệp từ tuổi 20. Bài trên Daily Mail hồi 2017 cho biết anh nặng 124 kg - thông tin duy nhất về trọng lượng. Còn European Tour ghi Thomson cao 2,07 mét từ 2018 – thời điểm anh chào sân đồng thời là thành viên cao nhất. Tuy nhiên, anh chỉ trụ được một mùa rồi trở lại đấu trường hạng Nhì Challenge Tour đến nay.

Thomson vào The Open 2021 qua vòng tuyển chọn 36 hố, ngay thời điểm anh đã năm lần bị cắt loại qua sáu giải và đứng thứ 889 thế giới (bảng OWGR).

Với chiều cao quá khổ, gậy cho Thomson dài hơn cỡ phổ biến 6,35 cm. "Tìm dụng cụ thi đấu là thử thách lớn. Gậy tôi dùng có lẽ chạm quy chuẩn tối đa trong luật golf", Thomson nói trên Golf Digest. Với gậy sắt số 7, Thomson đánh bóng 195 yard chưa chạm đất. Vung driver – gậy phát chuyên dụng, golfer này dễ dàng đạt tốc độ đầu gậy trên 200 km/h.

Trước golf đỉnh cao, Thomson phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, từ bé.

Hồi bảy tuổi, Thomson sụt cân đáng ngại nên được bố mẹ đưa vào bệnh viện chẩn đoán. Sau một loạt xét nghiệm vào thứ Tư, họ nhận kết quả vào thứ Sáu – Thomson mắc ung thư bạch huyết cầu (lymphoblastic leukemia). Cùng ngày, "bé Thomson" vào liệu trình điều trị, vì bệnh này không thể chờ.

"Tôi hỏi ‘thế con sắp chết hở bố’. Với bậc sinh thành thì đó là câu hỏi khó. Nhưng bố mẹ tôi vẫn mạnh mẽ, lạc quan. Ông bà bảo ‘Ồ không, chúng ta sẽ điều trị, lâu lắm đấy. Nhưng chúng ta đã có các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Sheffield giúp rồi. Chúng ta có thể qua được, con ạ’", Thomson kể.

Thuốc đặc trị, những lần hoá trị đã tàn phá hệ miễn dịch của Thomson. Sau bốn năm thường xuyên vào viện, bệnh tình thuyên giảm. Thomson mất thêm một năm để phục hồi thể trạng. "Đến 13 tuổi mà hệ miễn dịch của tôi gần như không có. Ăn uống, sinh hoạt cứ như trẻ con. Thời còn bệnh, tôi không được chơi các môn thể thao va chạm mạnh, nên golf thành lựa chọn duy nhất. Và tôi yêu môn này", anh nói.

Thomson bắt đầu theo nghề đấu golf từ 2016, sau bảy năm làm quen và phấn đấu. Nửa thập kỷ sau, giấc mơ The Open thành hiện thực. "Tôi mơ về sự kiện danh giá này từ hồi còn trên giường bệnh. Tôi cứ tâm niệm ‘ngày nào đó mình sẽ tranh The Open’. Bây giờ thì được rồi. Thật khó diễn đạt bằng lời. Mục tiêu số một của tôi tuần này là tận hưởng các trải nghiệm major lâu đời nhất".

Quốc Huy