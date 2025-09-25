'Người khổng lồ' không ngồi vừa ôtô

Chỉ có thể đứng ngoài ngắm những chiếc xe thể thao và siêu xe mui trần, Lakutsin Lucas, gymmer cao 2,07 m, không thể chui vào trong.

'Người khổng lồ' cao hơn 2 m không thể ngồi vừa xe thể thao Video: Lukas Lakutsin

Lukas Lakutsin sinh năm 1992 tại Moskva, Nga. Hành trình cuộc đời đưa anh đến những con phố sôi động của Hollywood, theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên và vận động viên thể hình.

Lakutsin hiện cao 2,07 m, nặng 136 kg. Anh là diễn viên phụ của bộ phim hành động The Scythian (2018) và phim khoa học viễn tưởng Divinity (2023).

Sự thân thiện và sức hút của Lakutsin nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người trên mạng xã hội giúp anh phát triển sự nghiệp. Nhiều video được anh đăng tải cho thấy Lakutsin thường đến thăm những sự kiện về xe hơi, nơi anh tìm cách ngồi thử vào những mẫu xe thể thao hay siêu xe nhưng bất lực vì thân hình to lớn.

Gymner cao hơn 2 m cũng thử sức với một chiếc xe golf mini nhái dáng của Mercedes G-class cũng không thể vừa với anh, như video dưới đây:

'Người khổng lồ' cao hơn 2 m không thể ngồi vừa Mercedes G-class Video: Lucas Lakutsin

Trong khi đó, Lakutsin lại ngồi vừa một chiếc Buick Century sản xuất những năm 1990-2000. Chiếc sedan có chiều dài 4.942 mm, rộng 1.846 mm, và cao 1.437 mm.

Không gian nội thất cũng khá rộng rãi với khoảng cách từ mặt ghế đến trần xe là 100 cm, khoảng để chân phía trước là 107 cm, khoảng không vai phía trước 147 cm.

Lukas Lakutsin chật vật khi ra vào chiếc Buick Century của anh. Ảnh chụp màn hình.

Mỹ Anh