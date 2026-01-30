Người 'khỏa thân, uốn éo' trước đại học ở TP HCM bị phạt

Người đàn ông 34 tuổi bị xử phạt hành chính sau khi đăng ảnh, video khỏa thân, uốn éo trước Trường Đại học Bách khoa TP HCM lên mạng xã hội.

Ngày 30/1, Công an phường Đông Hòa cho biết đã ra quyết định xử phạt người đàn ông 34 tuổi, ngụ TP HCM, số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và an toàn thông tin mạng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người này không mặc quần áo, tạo dáng phản cảm trước khuôn viên Trường Đại học Bách khoa TP HCM (thuộc phường Đông Hòa). Các bài đăng kèm theo nhiều bình luận, trạng thái có nội dung nhạy cảm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và trật tự công cộng.

Qua xác minh, công an xác định người này đã nhiều lần đăng tải hình ảnh, video có nội dung dâm ô, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường đã lập biên bản xử phạt, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm và cam kết không tái diễn.

Phước Tuấn