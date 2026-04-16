Người Khmer ở TP HCM đắp núi cát, núi gạo đón năm mới

Chôl nghĩa là "vào" và Chnăm Thmay là năm mới. Người xưa cho rằng đây là thời điểm trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Theo lịch của người Khmer, năm mới 20026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong ba ngày mừng năm mới, người Khmer đến chùa cầu bình an, tham gia nghi lễ tắm Phật, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát nhằm tích đức, làm điều thiện và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Chôl nghĩa là "vào" và Chnăm Thmay là năm mới. Người xưa cho rằng đây là thời điểm trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Theo lịch của người Khmer, năm mới 20026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong ba ngày mừng năm mới, người Khmer đến chùa cầu bình an, tham gia nghi lễ tắm Phật, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát nhằm tích đức, làm điều thiện và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Tục đắp núi cát được bắt đầu bằng nghi thức làm lễ quy y cho núi. Đến ngày hôm sau thì làm lễ xuất thế, thu hút đông người dân tới cắm nhang quanh núi.
Tục đắp núi cát được bắt đầu bằng nghi thức làm lễ quy y cho núi. Đến ngày hôm sau thì làm lễ xuất thế, thu hút đông người dân tới cắm nhang quanh núi.
Theo Đại đức Châu Hoài Thái, phó trụ trì chùa, mỗi hạt cát đắp lên núi sẽ giải thoát được một người có tội ở thế gian. Vì thế, nghi thức này rất ý nghĩa trong Tết Chôl Chnăm Thmây. Người Khmer thành tâm đắp núi cát mong Đức Phật ban phước lành.
Theo Đại đức Châu Hoài Thái, phó trụ trì chùa, mỗi hạt cát đắp lên núi sẽ giải thoát được một người có tội ở thế gian. Vì thế, nghi thức này rất ý nghĩa trong Tết Chôl Chnăm Thmây. Người Khmer thành tâm đắp núi cát mong Đức Phật ban phước lành.
Anh Thúy, 17 tuổi, cắm nhang lên những núi cát, gửi gắm vào đó lời cầu nguyện. Nữ sinh nói Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để gìn giữ những phong tục thiêng liêng của dân tộc.
“Vào dịp Tết dù cuộc sống có tất bật đến đâu, người Khmer vẫn hướng về chùa, tìm sự bình yên trong tâm hồn và cầu mong những điều tốt lành”, Thúy nói.
Anh Thúy, 17 tuổi, cắm nhang lên những núi cát, gửi gắm vào đó lời cầu nguyện. Nữ sinh nói Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để gìn giữ những phong tục thiêng liêng của dân tộc.
“Vào dịp Tết dù cuộc sống có tất bật đến đâu, người Khmer vẫn hướng về chùa, tìm sự bình yên trong tâm hồn và cầu mong những điều tốt lành”, Thúy nói.
Trong chùa còn diễn ra nghi thức đắp núi gạo với ý nghĩa tương tự núi cát. Việc đắp núi gạo còn là hành động cúng dường, thể hiện sự đoàn kết của Phật tử và sư sãi trong việc chăm lo cho chùa.
Trong chùa còn diễn ra nghi thức đắp núi gạo với ý nghĩa tương tự núi cát. Việc đắp núi gạo còn là hành động cúng dường, thể hiện sự đoàn kết của Phật tử và sư sãi trong việc chăm lo cho chùa.
Khoảng 20h ngày 15/4, mọi người ngồi nghe hòa thượng trụ trì Danh Lung pháp thoại, đọc kinh ban phước lành dịp năm mới.
Khoảng 20h ngày 15/4, mọi người ngồi nghe hòa thượng trụ trì Danh Lung pháp thoại, đọc kinh ban phước lành dịp năm mới.
Sau phần pháp thoại khoảng 20 phút, các sư thực hiện nghi thức vảy nước lên những người hành lễ. Nước trong tín ngưỡng Khmer là vật dẫn truyền điều lành, lời chúc phúc, gột rửa điều xấu và đón nhận may mắn, sức khỏe, mùa màng tốt tươi.
Sau phần pháp thoại khoảng 20 phút, các sư thực hiện nghi thức vảy nước lên những người hành lễ. Nước trong tín ngưỡng Khmer là vật dẫn truyền điều lành, lời chúc phúc, gột rửa điều xấu và đón nhận may mắn, sức khỏe, mùa màng tốt tươi.
Quỳnh Trần