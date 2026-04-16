Người Khmer ở TP HCM đắp núi cát, núi gạo đón năm mới

Chôl nghĩa là "vào" và Chnăm Thmay là năm mới. Người xưa cho rằng đây là thời điểm trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Theo lịch của người Khmer, năm mới 20026 diễn ra từ 13 đến 16/4.

Trong ba ngày mừng năm mới, người Khmer đến chùa cầu bình an, tham gia nghi lễ tắm Phật, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát nhằm tích đức, làm điều thiện và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.