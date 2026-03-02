Người kẹp cổ, đánh tài xế taxi bị tạm giữ

TP HCMLê Hữu Phụng, 35 tuổi, bị tạm giữ khẩn cấp sau khi kẹp cổ, đánh tài xế taxi công nghệ vì bị đề nghị hủy chuyến xe do chờ đợi lâu.

Ngày 2/3, Phụng ở xã Châu Pha bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Phụng tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Bằng

Khuya 26/2, Phụng ăn uống cùng bạn gái và anh trai cô này ở quán bia sau chợ Hắc Dịch. Nhậu xong, bạn gái Phụng đặt taxi công nghệ qua app chở đến một khách sạn.

Tài xế Lê Văn Nam, 29 tuổi, đến đón. Lúc này, bạn gái nói Phụng ra xe trước chờ mình đi vệ sinh. Do phải đợi lâu, tài xế Nam đề nghị hủy chuyến khiến hai bên nảy sinh cãi vã.

Sau đó cả ba lên xe, Phụng cùng bạn gái ngồi ghế sau. Phụng bất ngờ chồm lên kẹp cổ, đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực anh Nam, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành nhanh chóng xác minh, triệu tập những người liên quan, đồng thời truy xét và đề nghị gia đình vận động Phụng ra trình diện để phối hợp điều tra.

Khoảng 1h ngày 28/2, Lê Hữu Phụng đến trụ sở công an trình diện, thừa nhận hành vi vi phạm.

Tài xế taxi Xanh SM bị đánh tới tấp Cảnh Phụng đánh tài xế Nam. Video: Người dân cung cấp

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không sử dụng bạo lực, hành xử côn đồ hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực trong các quan hệ dân sự, dịch vụ; mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người dân cần kiềm chế, tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh; khi xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn cần được giải quyết thông qua các kênh hợp pháp.

Trường Hà