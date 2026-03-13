Người kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3 bị khởi tố

Hải PhòngBàn Văn Huấn bị khởi tố sau 5 ngày đánh và kéo lê bạn gái 24 tuổi trên đường, gây thương tích.

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bị can với Bàn Văn Huấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, sáng 8/3, Huấn cùng bạn gái 24 tuổi đến chơi nhà bạn ở xã Hà Nam. Buổi chiều đi về, đến đoạn phà Giải (thuộc địa bàn xã An Thành), hai người xảy ra mâu thuẫn.

Bàn Văn Huấn tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Hoa

Huấn bị cáo buộc dùng chân, tay đánh, đá vào vùng mặt bạn gái khiến chảy máu. Khi cô gái ngồi trên đường, không đứng dậy để tiếp tục di chuyển theo yêu cầu, Tuấn đã túm áo, kéo lê.

Hành vi của Huấn bị người dân ghi hình, đưa lên mạng xã hội.

Lê Tân