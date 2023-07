Người Italy đối mặt thời tiết 'nóng chưa từng thấy'

Italy liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng đẩy nhiệt độ lên hơn 40°C, khiến nhiều người dân chật vật đối phó cái nóng "chưa từng thấy".

Thời tiết ngột ngạt lên tới 38 độ C ở Italy vào cuối tuần này, trước khi một vùng xoáy nghịch có tên Caronte sẽ bao trùm cả nước từ 17/7, đẩy nhiệt độ quá 40 độ C ở các khu vực miền trung và miền nam, với các đảo Sicily và Sardinia có thể lên tới 48 độ C. Caronte là tên người lái đò tử thần trong thần thoại Hy Lạp.

Hai cô gái ngồi hóng mát cạnh đài phun nước Trevi ở Rome ngày 14/7/ Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Italy phát cảnh báo đỏ với 16 thành phố, trong đó có Rome, Bologna và Florence, do thời tiết nắng nóng. Trung tâm dự báo thời tiết Italy cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho "đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè, cũng là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất mọi thời đại".

Người dân Italy đã quen với mùa hè nắng nóng, nhưng chưa từng trải qua các trận nóng liên tiếp ập đến bất ngờ như hiện nay, sau mùa xuân và đầu hạ bão lũ, nhiệt độ thấp dưới mức trung bình.

"Tôi chưa từng thấy đợt nắng nóng nào khó chịu thế này. Thật không bình thường", Massimo Borgia, quản lý một quầy báo ở Rome, nói.

Ông buộc phải bán báo bên ngoài kiốt vì bên trong quá nóng. "Hồi tháng 6, chúng tôi hứng chịu mưa lớn và nhiệt độ sau đó bất ngờ tăng lên 40 độ C. Thời tiết tuần sau dự báo còn nóng hơn", Borgia bày tỏ.

Gần quầy báo của Borgia là Gatsby, quán bar nổi tiếng với người dân địa phương và du khách. "Thật kinh khủng. Ngoài việc khiến khách hàng khó chịu, thời tiết kiểu này còn gây khó cho công việc", Kevin Cosentino, nhân viên quán, cho hay.

Quán Gatsby nằm dưới mái hiên bao quanh quảng trường Piazza Vittorio Emanuele II, trước lối vào ga tàu điện ngầm và có một khu ngồi ngoài trời ngay cạnh vỉa hè. Dù có mái hiên che chắn, không khí ở quán vẫn rất oi bức. Cosentino thường bắt đầu ca làm việc từ 16h và kết thúc lúc nửa đêm.

"Đôi khi có gió thổi lên từ ga tàu điện ngầm", anh nói. "Tôi mắc bệnh khó ngủ. Tới giờ làm việc đã bắt đầu mệt mỏi. Làm việc trong thời tiết thế này không dễ dàng".

Nhiệt độ ở Sicily và Sardinia trong tuần tới có thể tiến gần mức kỷ lục từng ghi nhận ở châu Âu ngày 11/8/2021, khi mức nhiệt 48,8 độ C ghi nhận ở Floridia, thị trấn thuộc tỉnh Syracuse.

Nghiên cứu cho thấy gần 61.700 người châu Âu tử vong do nắng nóng mùa hè năm ngoái, mùa hè nóng nhất trong lịch sử châu lục. Những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất là Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Một công nhân làm đường tử vong do sốc nhiệt ở Milan tuần trước.

Dự báo nhiệt độ Italy tuần tới. Đồ họa: Guardian

Stefano Battiato, thành viên nhóm Identity Tree, dự án nghệ thuật cộng đồng thúc đẩy bền vững và dàn dựng trong vườn Nicola Calipari ở quảng trường Piazza Vittorio Emanuele II, cho hay "ở đây mát hơn một chút so với ngoài vườn vì có cây xanh".

"Chúng ta cần uống nhiều nước, tìm chỗ tránh nắng hoặc ở nhà hay trong trung tâm thương mại có điều hòa", anh nói. "Nhưng sử dụng điều hòa là một vòng luẩn quẩn khiến cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng hơn. Mọi người cần nhận thức rõ hơn các phương pháp sống bền vững".

Hồng Hạnh (Theo Guardian/AFP)