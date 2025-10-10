Người Israel, Palestine đổ ra đường mừng lệnh ngừng bắn

Tại Khan Younis, người Palestine cúi lạy trên đường phố ngay khi nghe tin vui.

Chiến sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin.

Israel đã mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza ngay sau đó với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 8/10 cho biết giao tranh đã khiến gần 67.200 người Palestine thiệt mạng và hơn 169.800 người bị thương, chủ yếu là dân thường.