Người IQ cao sẽ có ngay đáp án cho câu thành ngữ này

Thành ngữ dùng để chỉ những người đàn ông cùng làm rể trong một gia đình, có nghĩa là vợ của họ là chị em của nhau.

Bức ảnh nhìn qua tưởng là một buổi dạo mát sông quê cực chill, hai chàng trai ngồi chung thuyền, gió mát rượi, mặt nước êm như nhạc lo-fi buổi tối. Một người cầm mái chèo, người kia ngồi thư thái, khung cảnh yên bình đến mức chỉ thiếu... ly trà đá là đủ bộ. Thế nhưng đừng để sự nhẹ nhàng đánh lừa, vì đây thực chất là một câu đố thành ngữ đang "ẩn mình" cực khéo. Chữ "Anh" - "Em" được gợi ý rõ ràng, cộng thêm hình ảnh con thuyền và mái chèo, tất cả như đang ghép lại thành một thông điệp quen mà lạ.

Bức ảnh mang lại cảm giác thư giãn, vui vẻ, không hề căng não nhưng lại đủ khiến bạn bật cười khi nhận ra ý nghĩa phía sau. Đây là kiểu câu đố mà xem xong vừa giải trí, vừa thấy tiếng Việt đúng là giàu hình ảnh và dí dỏm. Một thử thách nhỏ xinh, hợp để đố bạn bè giờ giải lao hoặc mở đầu câu chuyện cuối tuần. Nhìn kỹ một chút, bạn sẽ thấy câu thành ngữ quen thuộc đang "chèo" thẳng vào trí nhớ mình đấy!

>> Đáp án

Mộc Trà