Người IQ cao mới biến '12 - 3 = 4' đúng khi di chuyển một que diêm

Phép tính nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến bao người "đơ não nhẹ" bởi tưởng không khó mà lại khó không tưởng.

Phép tính "12 – 3 = 4" rõ ràng là... sai quá sai, nhưng chỉ cần di chuyển 1 que diêm là cả thế giới trở nên đúng đắn trở lại. Ai mà ngờ được vài cây que diêm bé tí lại có thể làm con người xoắn não đến vậy.

Đây chính xác là bài test độ tinh mắt, độ kiên nhẫn và độ lì của bạn trong 10 giây đầu tiên. Nếu bạn giải được, xin chúc mừng - IQ của bạn đã lên nhẹ vài điểm. Còn nếu chưa, đừng lo, 99% dân mạng cũng thế. Thử xem bạn có phải "người được chọn" để tìm ra chiếc que diêm định mệnh không nhé!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

