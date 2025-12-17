Người hùng vụ xả súng ở Australia được quyên tặng hơn 2 triệu USD

Các khoản quyên tặng cho Ahmed, người tước vũ khí của kẻ xả súng ở bãi biển Bondi, đã tăng lên hơn 2 triệu USD sau hai ngày.

Tính đến chiều 16/12, chiến dịch gây quỹ do những người chưa từng gặp Ahmed al Ahmed phát động trên nền tảng GoFundMe đã thu hút hàng chục nghìn khoản ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ trong hai ngày, số tiền quyên tặng cho người hùng trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi, Sydney tăng theo cấp số nhân và hiện lên hơn 2 triệu USD.

Ahmed được ca ngợi là "anh hùng đời thực" vì đã áp sát, khống chế và tước vũ khí của Sajid Akram, nghi phạm 50 tuổi trong vụ xả súng chiều tối 14/12 tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia.

Khoảnh khắc người dân đoạt vũ khí từ kẻ xả súng Australia Khoảnh khắc Ahmed tước súng của nghi phạm tại bãi biển Bondi, Australia chiều 14/12. Video: News.com.au

Ông sau đó không bắn Sajid, mà đặt khẩu súng xuống và nấp sau gốc cây. Tuy nhiên, Naveed Akram, 24 tuổi, con trai của nghi phạm, đã đứng trên cây cầu gần đó dùng súng săn bắn trúng vai Ahmed.

Sajid bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi Naveed bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. 15 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng của hai bố con Akram, nhiều người bị thương.

Ahmed đã được phẫu thuật để gắp 5 viên đạn bi ở vai trái và dự kiến phải trải qua thêm nhiều ca nữa. Anh hiện tỉnh táo, nhưng vẫn còn yếu và có thể mất tới 6 tháng để bình phục.

Ahmed al-Ahmed tại bệnh viện St George ở Sydney, ngày 15/12. Ảnh: X/ChrisMinns

Sam Issa, luật sư của Ahmed, cho biết thân chủ của mình nói rằng anh đã làm những gì có thể để ngăn chặn "vụ thảm sát".

"Ahmed nói khi đó có khoảng 30 người nằm trên mặt đất và che đầu để tránh đạn, trong khi tên khốn đó đang tiến về phía họ và định nhắm bắn. Đó chính là lúc Ahmed lập tức lao tới hành động và anh ấy chỉ tập trung vào tay súng trước mặt", luật sư cho hay.

Theo Issa, số người chết trong vụ xả súng ngày 14/12 có thể đã cao hơn nếu Ahmed không tước vũ khí của một kẻ tấn công.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 16/12 đến bệnh viện thăm Ahmed. "Lòng dũng cảm của cậu đã truyền cảm hứng", ông nói với Ahmed.

Trong video chuyến thăm được đăng trên tài khoản Instagram của Thủ tướng, ông mô tả Ahmed là "người hùng của Australia", "liều mình cứu người khác, lao vào hiểm nguy trên bãi biển Bondi và tước vũ khí của tên khủng bố".

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Video: BBC

Ahmed từ Syria đến Australia năm 2006 và được cấp quốc tịch năm 2022. Bố mẹ của anh đã đến Sydney trong năm nay để đoàn tụ với con trai. Họ cho biết anh từng là cảnh sát và thành viên trong lực lượng an ninh ở Syria.

"Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào vì con trai tôi là người hùng của Australia", người cha cho hay.

Huyền Lê (Theo SMH, Washington Post)