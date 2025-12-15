Người hùng vụ xả súng ở Australia được quyên tặng 660.000 USD

Người hùng tước vũ khí của nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi đã được quyên tặng 660.000 USD sau hành động dũng cảm.

Người thân của Ahmed al Ahmed, chủ cửa hàng trái cây đã tước vũ khí của nghi phạm khi vụ xả súng ở bãi biển Bondi, hôm nay cho biết anh đã được phẫu thuật vì vết thương do đạn bắn và đang hồi phục tại bệnh viện.

"Anh ấy đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên. Tôi nghĩ còn 2-3 ca nữa, tùy theo đánh giá của bác sĩ", Jozay Alkanji, em họ của Ahmed, nói.

Theo luật sư di trú của Ahmed, anh bị trúng khoảng 5 viên đạn trên cánh tay trái. Hiện một viên đạn găm vào phía sau xương bả vai trái vẫn chưa được lấy ra. Luật sư lo ngại Ahmed sẽ phải bỏ cánh tay trái.

"Tình trạng của anh ấy nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến. Mọi người thường nghĩ trúng đạn vào tay không nguy hiểm, nhưng anh ấy bị mất rất nhiều máu", luật sư cho hay. "Anh ấy không hối hận về những gì mình đã làm. Nếu được chọn lại Ahmed vẫn hành động như vậy".

Ahmed al Ahmed đang hồi phục tại bệnh viện ở thành phố Kogarah, bang New South Wales ngày 15/12 sau ca phẫu thuật đầu tiên. Ảnh: SMH

Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã quyên góp được hơn 1 triệu đôla Australia (khoảng 660.000 USD) cho Ahmed và số tiền này dự kiến tăng lên. Những người quyên góp bao gồm cả tỷ phú đầu cơ nổi tiếng gốc Do Thái Bill Ackman. Ông là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 9,5 tỷ USD và đã góp 99.999 đôla Australia (65.000 USD) để hỗ trợ Ahmed.

Ahmed, 43 tuổi, người Hồi giáo, từ Syria đến Australia năm 2006 và được cấp quốc tịch năm 2022. Anh có hai con gái 3 tuổi và 6 tuổi.

Theo bố mẹ Ahmed, anh đang uống cà phê với bạn ở Bondi thì nghe tiếng súng. Ahmed phát hiện một tay súng đang nấp sau cây. Khi súng hết đạn, Ahmed tiến đến từ phía sau, giằng lấy khẩu súng khỏi tay kẻ tấn công. Anh bị trúng đạn không lâu sau đó.

Khoảnh khắc người dân đoạt vũ khí từ kẻ xả súng Australia Khoảnh khắc Ahmed tước súng của nghi phạm tại bãi biển Bondi, Australia chiều 14/12. Video: News.com.au

Họ cũng cho biết sau ca phẫu thuật đầu tiên, trạng thái tinh thần của Ahmed hiện rất tốt.

"Con trai tôi cảm ơn Thượng đế vì đã có thể làm được điều này để giúp đỡ người vô tội và cứu người khác khỏi kẻ sát nhân", bố của Ahmed cho hay.

16 người đã thiệt mạng, trong đó có một kẻ xả súng, và ít nhất 40 người bị thương sau vụ tấn công trên bãi biển Bondi. Cảnh sát Australia xác định đây là vụ khủng bố, cho biết nghi phạm gồm người cha 50 tuổi cùng con trai 24 tuổi. Kẻ tấn công bị Ahmed tước vũ khí là người cha.

Huyền Lê (Theo Sky News, News.com.au, ABC News)