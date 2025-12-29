Người hùng kể khoảnh khắc đối mặt kẻ xả súng ở Australia

Ahmed, người hùng trong vụ xả súng ở Bondi, kể lại khoảnh khắc cảnh cáo và tước vũ khí của kẻ tấn công trên bãi biển hai tuần trước.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News được phát sóng ngày 29/12, Ahmed al Ahmed cho biết anh "không lo lắng điều gì" ngoài việc có thể cứu được bao nhiêu người, khi tìm cách tước vũ khí của tay súng Sajid Akram tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia hôm 14/12.

"Mục tiêu duy nhất của tôi là giằng lấy khẩu súng và ngăn ông ta giết hại người vô tội. Tôi biết mình đã cứu được nhiều người, nhưng vẫn rất đau buồn vì những người đã mất", Ahmed nói.

Ahmed al Ahmed trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 29/12. Ảnh: CBS News

Ahmed, 43 tuổi, công dân Australia gốc Syria, được ca ngợi là người hùng sau khi tước vũ khí của Akram trong vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở Australia kể từ năm 1996. Video cho thấy Ahmed đối mặt với Akram, vật lộn rồi tước khẩu súng. Anh sau đó bị trúng đạn từ tay súng thứ hai.

"Tôi lao lên từ phía sau và đánh ông ta. Tôi ghì chặt ông ta bằng tay phải và nói vài lời kiểu cảnh cáo, yêu cầu ông ta bỏ súng xuống và dừng ngay việc đang làm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh", Ahmed cho hay.

"Về mặt cảm xúc, tôi cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể và trí não. Tôi không muốn thấy mọi người bị giết trước mắt mình, không muốn nghe tiếng súng, cũng không muốn thấy mọi người la hét, van xin, cầu cứu. Chính tiếng lòng đã thôi thúc tôi hành động", Ahmed nói thêm.

Khoảnh khắc người dân đoạt vũ khí từ kẻ xả súng Australia Khoảnh khắc Ahmed tước súng của nghi phạm tại bãi biển Bondi, Australia ngày 14/12. Video: News.com.au

Vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng và 40 người phải nhập viện. Akram, 50 tuổi, bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Con trai ông ta, Naveed Akram, 24 tuổi, đã bị bắt. Giới chức Australia xác định đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái.

Ahmed đã được phẫu thuật để gắp 5 viên đạn bi ở vai trái và dự kiến phải trải qua thêm nhiều ca nữa.

Huyền Lê (Theo CBS News, News.com.au)