Người Huế đưa ôtô, xe máy đi tránh lũ

Nằm bên sông Đông Ba, tuyến đường Bạch Đằng ngập sâu hơn 0,5 m. Nhiều người dân sống trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du đưa xe lên cầu Đông Ba bắc qua sông Đông Ba ở phường Phú Xuân để tránh lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ tối nay đến đêm mai, TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đăk Lăk tiếp tục mưa to, phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế) và sông Vu Gia (Đà Nẵng) tiếp tục duy trì ở mức cao từ báo động ba trở lên.