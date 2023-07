Người Hong Kong đổ xô đến Thái Lan mua căn hộ

Giá căn hộ rẻ chỉ bằng một phần tư và các chính sách thị thực hấp dẫn đã thu hút nhiều người Hong Kong đến Thái Lan mua căn hộ.

David Chan, 31 tuổi, chuyển đến Thái Lan vào năm 2019 và đang làm môi giới bất động sản cho những người Hong Kong khác tìm mua nhà tại nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Vợ Chan là người Thái Lan và không hài lòng lắm khi sinh sống tại Hong Kong. Năm 2019, khi bất ổn chính trị nổ ra ở đặc khu, họ quyết định chuyển đến Bangkok. "Kể từ đó, tôi nhận thấy nhu cầu và thắc mắc từ những người Hong Kong muốn chuyển đến Thái Lan đã tăng 30%", anh nói.

Các dự án được xây dựng ở Bangkok. Ảnh: Reuters

Chi phí sinh hoạt rẻ hơn và lối sống thoải mái của Thái Lan đang thu hút nhiều người Hong Kong đến đây mua căn hộ. Chan cho biết giá nhà chỉ bằng một phần tư và các gia đình có thể dễ dàng tìm được chỗ học cho con tại các trường quốc tế. Ngoài ra, nhiều người Hong Kong đã tận dụng các chương trình cư trú khác nhau để ở lại Thái Lan lâu dài cùng gia đình.

Một chương trình thị thực cư trú dài hạn, được đưa ra vào năm ngoái, nhằm thu hút một triệu nhà đầu tư giàu có hoặc cư dân nước ngoài tài năng vào nước này trong vòng 5 năm. Những ứng viên được duyệt cấp thị thực này có quyền làm việc tại Thái Lan với thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn 10 năm.

Theo dữ liệu, vào 2018 và 2019, người nước ngoài mua gần 159 tỷ baht (khoảng 4,6 tỷ USD) bất động sản ở Thái Lan. Trong 3 năm từ 2020 đến 2022, doanh số bán nhà cho người nước ngoài đã giảm khoảng một phần ba, còn 160 tỷ USD.

Người mua nước ngoài chiếm khoảng một phần tư tổng doanh số bán bất động sản ở Thái Lan trong những năm trước đại dịch. Nhưng con số này đã giảm xuống 5% trong thời kỳ khủng hoảng, theo Peerapong Jaroon-ek, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Origin Property, một đơn vị phát triển bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan. Tuy nhiên, khách hàng từ Hong Kong vẫn là những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trong 5 năm qua, thường chiếm khoảng một phần ba tổng nhu cầu nước ngoài, theo số liệu của chính phủ.

Peerapong Jaroon-ek dự báo nhu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả những người đến từ Hong Kong, sẽ tăng 50% đối với các dự án của nhà phát triển ở Phuket và Bangkok. Giá rẻ là lý do lớn cho triển vọng này.

Giá căn hộ của Origin dao động từ 2 triệu baht đến 10 triệu baht (58.000 USD đến 290.000 USD) thấp hơn đáng kể so với căn hộ ở Hong Kong. Ví dụ, tại dự án The Henley ở khu vực Kai Tak của đặc khu chào bán vào đầu tháng này, căn hộ rẻ nhất cũng có giá 5,18 triệu đôla Hong Kong (662.000 USD) và chỉ rộng 23 m2. Để so sánh, Origin Place ở quận Phetkasem của thủ đô Thái Lan đang bán các căn hộ khoảng 25 m2 giá 3,13 triệu baht, tương đương (91.000 USD).

Dusit International là một nhà phát triển khác đang tìm cách thu hút người mua nước ngoài. Dự án Dusit Central Park ở Bangkok sẽ có 406 căn, được xây dựng trên khu đất rộng 37.110 m2, nhìn ra Công viên Lumpini. "Chúng tôi hy vọng sẽ thấy khách mua hơn từ Hong Kong và Trung Quốc. Họ không phải là nhà đầu tư lớn vào thời điểm này nhưng đang dần tăng lên", Khun La-ead Kovavisaruch, CIO của Dusit International cho biết.

Thị trường bất động sản Thái Lan đã gặp khó khăn ngay cả trước khi đại dịch bắt đầu. Theo công ty tư vấn bất động sản Savills, lượng căn hộ và nhà liền kề tại Bangkok đã tăng 28% trong 4 năm lên 176.000 căn vào năm 2019.

Khi biên giới đóng cửa vào năm 2020, khiến thị trường bị hạn chế người mua nước ngoài, các nhà phát triển phải tìm cách giải phóng hàng tồn. Một số doanh nghiệp chấp nhận giảm giá sâu, tặng quà, miễn phí chuyển nhượng để thúc đẩy doanh số.

Thị trường hiện khả quan hơn. Số lượng căn hộ tồn kho của Thái Lan đã giảm dần trong những quý gần đây. Tuy nhiên, đà phục hồi của thị trường nhìn chung còn nhiều thách thức. Vào tháng 5, nước này đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 2%, đưa chi phí đi vay lên mức cao nhất trong hơn 8 năm để kiềm chế lạm phát.

Một vấn đề khác là những bất ổn chính trị sau đợt bầu cử ở Thái Lan. Dù vậy, Giám đốc điều hành của Origin Property không nhiều lo lắng. "Những người muốn mua căn hộ ở Thái Lan đã biết về tình hình chính trị ở đây", ông nói.

Anh Kỳ (theo SCMP)