Người Hong Kong 'càn quét' siêu thị trước siêu bão Ragasa

Người Hong Kong đổ xô tới siêu thị để mua sắm, tích trữ nhu yếu phẩm, khi siêu bão Ragasa áp sát và được dự báo có sức tàn phá lớn.

Hong Kong đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa, khi giới chức đặc khu cảnh báo đây là "mối đe dọa nghiêm trọng", ngang với một số cơn bão gây thiệt hại nặng nhất trong lịch sử.

Siêu bão Ragasa đang ở trên vùng biển đông bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 221 km/h, cấp 17, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, Ragasa sẽ áp sát Hong Kong và Macau vào sáng sớm mai.

"Mức độ tàn phá có thể tương đương bão Hato năm 2017, bão Mangkhut năm 2018", Tổng thư ký Hành chính Hong Kong Eric Chan phát biểu, đề cập tới hai siêu bão từng gây thiệt hại nặng nề cho đặc khu.

Người dân Hong Kong đang đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm trước khi bão tới, khiến các kệ hàng siêu thị trống trơn thực phẩm tươi sống, rau củ, bánh mì. Rau ngoài chợ tăng giá gấp hơn ba lần bình thường. "Mọi người chắc chắn đều rất lo ngại về cơn bão này", Zhu Yifan, sinh viên 22 tuổi, người mua sắm tại siêu thị, nói.

Tại quận Loan Tể, Zoe Chan, ngoài 50 tuổi, đang chất các bao cát bên ngoài để ngăn nước lụt tràn vào cửa hàng quần áo. "Điều quan trọng là thực hiện các biện pháp phòng chống để có thể yên tâm hơn", bà nói.

Kệ siêu thị trống trơn ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 22/9. Ảnh: Reuters

Chính quyền đặc khu đã khuyến cáo người dân ở các vùng trũng thấp cảnh giác với lũ lụt, đồng thời mở 46 điểm trú ẩn tạm thời. Trường học tại đặc khu sẽ tạm dừng trong hôm nay và ngày mai. Hơn 700 chuyến bay đã bị hủy.

Chính quyền thành phố Thâm Quyến gần Hong Kong cũng đã sơ tán 400.000 người để đề phòng bão. Các kệ hàng thịt, rau củ tươi ở Thâm Quyến cũng gần như trống trơn. Tại quận Bảo An, hàng dài người xếp hàng thanh toán, trong khi mọi người vội vã tìm thực phẩm. Bánh mì bán hết từ giữa trưa.

Chính phủ Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp phòng chống lũ lụt ở một số tỉnh miền nam, cảnh báo trời sẽ mưa to từ tối 23/9. Cơ quan đường sắt Quảng Châu thông báo dừng mọi chuyến tàu trong ngày 24/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam, đến 4h ngày 25/9, bão trên đất liền nam tỉnh Quảng Châu, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Bão sau đó suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, đến 4h ngày 26/9 thì ở trên đất liền Bắc Bộ, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão, sáng 23/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đức Trung (Theo CNA, AFP)