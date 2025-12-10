Người học tiến sĩ ở Đại học Y Hà Nội đông nhất từ trước đến nay

Năm 2025, trường Đại học Y Hà Nội tuyển được 280 nghiên cứu sinh tiến sĩ, là mức kỷ lục, do có nhiều chính sách hỗ trợ và môi trường uy tín, theo hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú.

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) ngày 8/12 tổ chức nhập học đợt 2 cho hơn 100 nghiên cứu sinh. Tính cả đợt 1 hồi cuối tháng 9, năm nay, trường tuyển được 280 nghiên cứu sinh.

"Đây là một cột mốc ấn tượng trong hoạt động đào tạo sau đại học", trường đánh giá.

Tối 9/12, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, cho biết số nghiên cứu sinh tuyển được năm nay đạt 86% chỉ tiêu trường được cấp - cũng cao nhất từ trước đến nay. Năm ngoái, trường chỉ tuyển được 193 ứng viên, đạt 81%.

Ông Tú nhìn nhận có 4 lý do để đạt được kết quả trên. Một là trường đã điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp với từng ngành, chuyên ngành và năng lực hướng dẫn của các bộ môn. Hai là chính sách hỗ trợ giảng viên làm nghiên cứu sinh, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế.

Ba là hỗ trợ để nghiên cứu sinh có điều kiện học tập, nghiên cứu thuận lợi. Bốn là uy tín, chất lượng và môi trường nghiên cứu của Y Hà Nội ngày càng nâng cao, tạo sức hút với nghiên cứu sinh khắp cả nước.

Hiện, một trong những điều kiện để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Y Hà Nội là có hai bài báo khoa học, đăng trên các tạp chí trong nước. Theo ông Tú, trường nằm trong số ít cơ sở đào tạo yêu cầu chuẩn đầu ra khắt khe. Ứng viên phải có tối thiểu một bài báo quốc tế trong danh mục cơ sở dữ liệu khoa học uy tín ISI/Scopus. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ yêu cầu có công bố trên tạp chí uy tín trong nước.

Các nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2025 và giảng viên trường Đại học Y Hà Nội, ngày 8/12. Ảnh: HMU

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, hiện là trường đào tạo khối ngành sức khỏe hàng đầu cả nước.

Sau đại học, học viên khối ngành này có hai hướng đi: học thạc sĩ, tiến sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia, hoặc học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II theo hướng chuyên sâu. Hai nhóm tương đồng về chế độ tiền lương, điều kiện bổ nhiệm quản lý, lãnh đạo trong cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, bằng tiến sĩ là tiêu chuẩn để giảng dạy, mở ngành ở trường đại học và xét chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Học phí với nghiên cứu sinh năm 2025 ở trường Đại học Y Hà Nội là 84 triệu đồng một năm (10 tháng), với hầu hết ngành. Bốn ngành thu học phí thấp hơn là Dịch tễ học (77,75 triệu đồng), Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Quản lý y tế (đều 59 triệu đồng/năm).

Thanh Hằng - Dương Tâm