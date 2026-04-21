Người hát lô tô giật điện thoại của khách nước ngoài

Đà NẵngPhạm Minh Khoa, nhân viên đoàn lô tô lưu động, bị bắt sau một ngày giật điện thoại của nam du khách Ukraine tại khu vực phường An Hải.

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt Phạm Minh Khoa (38 tuổi, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Khoa là nhân viên hát lô tô trong đoàn lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân. Theo điều tra, khoảng 3h ngày 19/4, anh Shulha Dmytro (45 tuổi, quốc tịch Ukraine) đang đi bộ tại ngã ba Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ, phường An Hải thì bị Khoa chạy xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung A25 trị giá hơn 6 triệu đồng trên tay.

Phạm Minh Khoa khi bị bắt. Ảnh: Thành Huynh

Xác định vụ việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, lực lượng hình sự phối hợp cùng công an địa phương rà soát các diện nghi vấn.

Sáng 21/4, các trinh sát bắt Khoa tại đoàn lô tô trên đường Hoàng Sa. Khoa từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 4/2025.

Tại cơ quan công an, Khoa khai kết thúc buổi biểu diễn tối 18/4 đã mượn xe máy của đồng nghiệp để đi cướp giật. Chiếc điện thoại của nạn nhân Shulha Dmytro, anh ta bán được 1,6 triệu đồng.

Tang vật đã được thu hồi. Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can và tạm giam Khoa.

Ngọc Trường